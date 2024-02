FCN-Toptorschütze Uzun fehlt erkrankt - Hungbo ist wieder da

Der 1. FC Nürnberg tritt sportlich auf der Stelle, nun gibt's aber personell gute Nachrichten bei den Franken. Jedoch auch eine schlechte.

Nürnbergs Shootingstar Can Uzun fehlte im Training. IMAGO/Zink

Nach dem jüngsten 2:2-Unentschieden gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück rangiert der Club im Tabellenmittelfeld auf Platz zehn. Mit je acht Punkten Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz und Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Im grauen Bereich also.

Nun gibt es aber positive Nachrichten vom 1. FC Nürnberg im personellen Bereich. Neuzugang Joseph Hungbo, der im Sommer von Huddersfield Town an den Valznerweiher gewechselt war, steht nach langer Leidenszeit wieder voll im Mannschaftstraining. Der 24-jährige gebürtige Londoner hatte sich im Oktober des vergangenen Jahres in einem Testspiel einen Teilabriss der Adduktorensehne zugezogen und musste sogar operiert werden.

Auch der 29-jährige spanische Abwehrspieler Ivan Marquez, ebenfalls neu beim FCN und im vergangenen Sommer von NEC Nijmegen aus den Niederlanden nach Franken gekommen, trainiert wieder mit dem Team.

Nürnbergs Toptorschütze Uzun ist krank

Nürnbergs Shootingstar Can Uzun, mit gerade einmal 18 Jahren schon zehnmaliger Torschütze in dieser Punktspielsaison (im DFB-Pokal traf er zudem in zwei Spielen dreimal), ist erkrankt, wie der FCN mitteilte, und fehlte bei den Übungseinheiten.

Der 26-jährige Japaner Daichi Hayashi, vor dieser Saison von K. Sint-Truidense VV aus Belgien gekommen, sowie Eigengewächs Enrico Valentini (34) hielten sich heute auf dem Fahrrad und im Kraftraum fit.

Christopher Schindler, 33-jähriger Abwehrspieler, konnte nur Stabilisationsübungen machen. Der 29-jährige Stürmer Felix Lohkemper trainierte aus Belastungssteuerungsgründen nur innen.

Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden

Am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eröffnet der 1. FC Nürnberg den 21. Spieltag beim SV Wehen Wiesbaden, Tabellenzwölfter mit zwei Punkten Rückstand auf den FCN und hofft nach zwei sieglosen Spielen auf den Turnaround.