FCN: Marquez fällt "mehrere Wochen" aus

Am Sonntagnachmittag hatte der 1. FC Nürnberg gleich zwei bittere Nachrichten zu verkraften. Bei der 0:2-Auftaktniederlage in Rostock verletzte sich Innenverteidiger Ivan Marquez an der rechten Schulter. Am Montag hat der Club die Diagnose bekanntgegeben.

Marquez, in diesem Sommer erst von der NEC Nijmegen an den Valznerweiher gewechselt, kristallisierte sich während der Vorbereitung schnell als Stabilisator in der Hintermannschaft des FCN heraus und machte bis zu seiner Verletzung nach einer knappen halben Stunde auch ein gutes erstes Pflichtspiel für seinen neuen Klub.

Schultereckgelenkssprengung setzt Marquez außer Gefecht

Nach einer Grätsche von Hansa-Neuzugang Christian Kinsombi war Marquez auf seine rechte Schulter gefallen und wenige Minuten später ausgewechselt worden. Nach eingehenden Untersuchungen im Nürnberger Klinikum Nord steht nun auch eine Diagnose fest. Der 29-jährige Spanier hat sich eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen und steht dem Zweitligisten "mehrere Wochen nicht zur Verfügung".

Zwar hat der FCN viele Alternativen auf der Position des Innenverteidigers, Marquez jedoch war als fester Bestandteil der Mannschaft eingeplant. Gelegen könnte den Mittelfranken kommen, dass der mittlerweile festverpflichtete Jannes Horn wieder fit ist und eine Alternative für die Partie gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) darstellen könnte. Spielte der gelernte Linksverteidiger doch schon in der Rückrunde der abgelaufenen Saison in der Innenverteidigung des Clubs.

Flick-Wechsel steht unmittelbar bevor

Erfreuliche Nachrichten gibt es indes in der Causa Florian Flick: Der defensive Mittelfeldspieler, der genauso wie Horn in der vergangenen Rückrunde schon das FCN-Trikot trug, steht kurz vor einem festen Wechsel nach Nürnberg. Nach Informationen von "Sky" haben sich der FC Schalke 04 und der Club auf eine Sockelablöse von rund 450.000 Euro verständigt, Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung könnten noch dazu kommen. Der Deal könnte in den nächsten Tagen offiziell werden.