FCN-Entscheidungen gefallen: Dovedan wird gehen - Schäffler bleibt

Der 1. FC Nürnberg hat am Mittwochnachmittag gleich drei Spielern Updates über ihre Zukunft beim Club gegeben: Nur einer von ihnen wird nächste Saison noch das FCN-Trikot tragen.

"Natürlich ist es schade, andererseits kann ich die gemeinsame Entscheidung verstehen." So wird Nikola Dovedan auf der Website des 1. FC Nürnberg zitiert. Der österreichische Offensivmann erhält nach drei Jahren sowie elf Toren in 91 Pflichtspielen nämlich keinen neuen Vertrag - und weil sein Arbeitspapier bei den Mittelfranken ausläuft, wird er zum Ende dieser Spielzeit gehen müssen. Eine "intensive und ereignisreiche" Zeit geht somit für den 27-Jährigen, der aus Heidenheim gekommen war und diese Saison in seinem besten Spiel in Aue einen Dreierpack erzielte, bald zu Ende.

Schäfflers Vertrag hat sich verlängert

Das Gegenteil ist bei Stürmer Manuel Schäffler (33) eingetreten: Laut Angaben des Vereins hat sich der Vertrag der Nummer 9 verlängert. Er wird damit weiter im FCN-Trikot auf Torejagd gehen. In dieser Spielzeit sind ihm bis dato drei Treffer und ein Assist in 21 Spielen geglückt.

Dass wir den Vertrag mit ihm nicht verlängern, bedeutet nicht, dass er uns auch sicher verlassen wird. Wir sprechen mit ihm über andere Aufgaben im Verein. Dieter Hecking über Konstantin Rausch

Neben den beiden Angreifern hat auch Linksverteidiger Konstantin Rausch Gewissheit. Der 32-Jährige, der zu Beginn der Saison ablösefrei zum Club gestoßen ist, erhält keinen neuen Lizenzvertrag. Nur vier Spiele für die Profis hat Rausch absolviert, dennoch sagt Sportvorstand Dieter Hecking: "'Kocka' hat die zugedachte Aufgabe sehr gut erfüllt. Dass wir den Vertrag mit ihm nicht verlängern, bedeutet nicht, dass er uns auch sicher verlassen wird. Wir sprechen mit ihm in den kommenden Wochen über mögliche andere Aufgaben im Verein abseits der Profimannschaft."

Auch bei Dovedan hat sich Hecking bedankt und hinterhergeschoben: "Wir wünschen ihm und uns einen erfolgreichen Abschluss der Zusammenarbeit." Nachdem vier Spiele in Serie an den FCN gegangen sind und sich die Mittelfranken zuletzt mit 1:1 von Dresden getrennt haben, zeigt sich Dovedan bezüglich seiner finalen FCN-Zeit kämpferisch: "Wir haben noch sieben Spiele vor der Brust, in denen wir als Mannschaft alles raushauen wollen, was möglich ist."