FCN bindet U-17-Europameister Jeltsch

Finn Jeltsch ist in diesem Sommer als Stammspieler Teil der erfolgreichen U-17-Nationalmannschaft gewesen. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch des Marktes Roßtal nahe seines Heimatorts Raitersaich ist nun die nächste frohe Kunde gefolgt: Der 17-jährige Innenverteidiger hat "langfristig" beim 1. FC Nürnberg verlängert. Club-Sportdirektor Olaf Rebbe wird in der dazugehörigen Meldung wie folgt zitiert: "Der Junge ist schon lange im Club, ist bodenständig und macht durch seine Leistungen dauerhaft auf sich aufmerksam." Und Jeltsch selbst sagt: "Für die nächsten Schritte muss ich intensiv an mir arbeiten, damit ich irgendwann die Chance bekommen kann, bei den Profis dauerhaft dabei zu sein."