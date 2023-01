FCK mustert Quartett um Klingenburg aus

Vor dem Start in die Rückrunde gibt es beim 1. FC Kaiserslautern einige Personalentscheidungen: Während Nicolai Rapp vom SV Werder Bremen verpflichtet wurde, müssen sich vier Spieler nach einem neuen Klub umschauen.

Der überraschend starke Aufsteiger Kaiserslautern hat kurz vor der Abreise ins türkische Trainingslager in Belek vier Profis mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihnen rechnet.

Wie FCK-Trainer Dirk Schuster nach dem Training am Montag mitteilte, sollen sich René Klingenburg, Maximilian Hippe, Anas Bakhat und Muhammed Kiprit bis zur Rückkehr der Mannschaft aus Belek am 11. Januar nach einem neuen Verein umschauen.

Alle vier spielten in der laufenden Saison kaum eine Rolle beim Aufsteiger, der mit 29 Punkten aus 17 Spielen als Tabellenvierter sogar den Durchmarsch in die Bundesliga vor Augen hat. Abwehrspieler Bakhat (22), Mittelfeldmann Hippe (24) und Stürmer Kiprit (23) haben in der laufenden Saison keine einzige Spielminute vorzuweisen, während der 29-jährige Mittelfeldspieler Klingenburg beim 3:1 bei der SpVgg Greuther Fürth zumindest mal eingewechselt wurde, dies allerdings in der 90. Spielminute.

Unbefriedigende Situation

"Die Einsatzzeiten für alle vier waren in der Hinrunde sehr dürftig", stellte Schuster fest und betonte, dass das auch für die Spieler selbst "unbefriedigend" gewesen sei, daher sei dem Quartett nahegelegt worden, "einen Neuanfang bei einem anderen Klub zu suchen. Wir wollen nach Möglichkeit einen Konsens finden, dass sie ihre Karriere bei einem anderen Klub fortführen können, wo sie mehr Einsatzzeiten bekommen."

Schuster verriet auch, dass dem FCK bereits "ein, zwei Anfragen" vorliegen würden - der 55-Jährige ging aber nicht ins Detail, nannte also keine Namen.

Insgesamt reist Schuster mit 26 Spielern in die Türkei, mit dabei ist auch Neuzugang Nicolai Rapp, der erst am Montag vom SV Werder Bremen ausgeliehen wurde.