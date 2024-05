Niederlage bei Kellerkind Walldorf: Stuttgarter Kickers zeigen weiter Nerven

Die Aufstiegskandidaten wackeln weiter: Am Sonntag kassierten die Stuttgarter Kickers eine 2:3-Niederlage in Walldorf und bleiben somit weiter nur knapp vor Hoffenheim II. Im Keller steht der Abstieg des VfR Aalen fest.

Mehr zur Regionalliga südwest Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Sowohl die TSG Hoffenheim II als auch die Stuttgarter Kickers zeigen sich im Rennen um die Meisterschaft weiter erstaunlich wacklig: Nach dem Hoffenheimer Remis am Vortag unterlagen die Blauen am Sonntag beim FC-Astoria Walldorf mit 2:3. Aus den vergangenen drei Partien gab es so nur einen Punkt.

Zeitig schon schockte ein früher Foulelfmeter die Gäste: Dicklhuber legte Arcalean, Barry war vom Punkt mit dem 1:0 erfolgreich (11.). Die Heimelf lauerte in Folge immer wieder auf Konter und blieb auch sonst gefährlich: Arcalean verpasste den zweiten Treffer ebenso wie Fahrenholz, der die Latte traf. Die Kickers agierten verunsichert und defensiv unsortiert, so konnte schließlich Marino im Nachsetzen auch das 2:0 markieren (37.). Dabei blieb es zur Pause.

Aufbäumen kommt zu spät

Auch nach Wiederanpfiff fehlte das große Aufbäumen des Tabellenführers, die gefährlicheren Abschlüsse hatte weiter der Gastgeber, Keeper Dornebusch musste wiederholt ran. Machtlos war er dann beim dritten Treffer, als Lässig aus der Drehung abzog und auf 3:0 stellte (70.).

Zwar kam der Gast nach einer Eckballserie durch Polauke nochmals auf 1:3 ran (77.), und schon weit in der Nachspielzeit war dann erneut Polauke per Kopf mit dem 2:3 zur Stelle (90.+6), doch anschließend war gleich Schluss. Die Punkte blieben bei den Walldorfern, die damit auch den VfR Aalen in die Oberliga schicken und weiter hoffen dürfen. Ein weiteres Team müssen sie hinter sich lassen, um in der Schlussrechnung nicht vom Abstiegskampf der 3. Liga abhängig zu sein. Weiter geht es für die Stuttgarter am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SGV Freiberg (Anpfiff 14 Uhr). Walldorf reist zeitgleich zu Absteiger VfR Aalen.