FCA verspielt die nächste Führung: "Aber den Punkt nehmen wir mit"

Einmal mehr hat der FC Augsburg eine Führung aus der Hand gegeben. Gegen den VfB Stuttgart stand am Ende ein Remis. Damit verpasste der FCA einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller, hielt den VfB aber zumindest auf Distanz.

23 Punkte mehr könnte der FC Augsburg in einer perfekten Welt auf dem Konto haben. So viele Zähler haben die Fuggerstädter in der laufenden Spielzeit bereits nach Führungen liegen lassen. Absoluter Höchstwert in der Liga, nicht erst seitdem es gegen den VfB Stuttgart nach 1:0-Führung noch ein 1:1 gab. "Das war das Minimalziel", kommentierte Felix Uduokhai gegenüber DAZN das Unentschieden mit Blick darauf, den Vorsprung auf den bis dato Tabellen-16. gehalten zu haben.

Intensive Anfangsphase hinterlässt Spuren

Dass es zu mehr nicht gereicht hatte, macht der Innenverteidiger unter anderem an der Kraft seiner Mannschaft fest: "Hintenraus ist uns etwas die Puste ausgegangen. Wir hatten auch einige Spieler, die nicht mehr so richtig im Rhythmus waren." Deshalb, so der Ersatzkapitän, habe "die letzte Kraft, der letzte Punch" für Konter gefehlt, nachdem Stuttgart sich im zweiten Durchgang gesteigert hatte: "Das war nicht gewollt, wir haben uns in der zweiten Halbzeit richtig schwer getan, hinten rauszukommen. Stuttgart hat die zweiten Bälle besser festgemacht."

Trotz des vorsichtigen Lobs für die Schwaben, sei das Gegentor letztendlich aber trotzdem "ärgerlich" gewesen. "Ich weiß gar nicht, wie viele wirkliche Chancen Stuttgart hatte", spielte Uduokhai auf die wenig gefährlichen Offensivbemühungen des Gegners an, ehe er ein versöhnliches Fazit fand: "Ein Punkt - damit können wir leben."

Ähnlich sah es auch Arne Maier, Vorlagengeber des Augsburger Treffers: "Es ist ärgerlich für uns, für die Fans, aber den Punkt nehmen wir mit." Dennoch nagte der neuerliche Punktverlust nach eigenem Tor an dem Mann aus dem Hertha-Nachwuchs: "Wiedermal sind wir 1:0 in Führung gegangen und nehmen dann nur einen Punkt mit", konstatierte ein sichtlich enttäuschter Maier.

FCA fehlt die Entlastung

Dabei hatte Augsburg in seinen Augen gut begonnen: "Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht, sind hoch angelaufen", analysierte Maier, ehe er ausführte, was danach schief gelaufen war: "Gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir uns hinten reindrücken lassen. Dadurch haben wir nicht mehr so viel Entlastung geholt und dann fängst du dir halt ein Standardtor."

Ein Tor, durch das der Vorsprung auf den VfB Stuttgart, auf dem Relegationsplatz in den Spieltag gegangen, weiterhin fünf Punkte beträgt. Weshalb am kommenden Samstag (LIVE!, bei kicker) gegen das kriselnde Eintracht Frankfurt ein Dreier folgen soll. Ab 15.30 Uhr hat der FC Augsburg die erneute Chance, einen Befreiungsschlag zu landen.