FCA darf vor 10.700 Zuschauern starten

Der FC Augsburg darf am Samstag vor bis zu 10.700 Zuschauern in die neue Bundesligasaison starten. Auch Tickets für Gästefans der TSG Hoffenheim stehen Tickets zur Verfügung. Der FCA hofft, dass die Zuschauerzahl künftig nicht nur von der Inzidenz abhängig gemacht wird.

Es war eine knappe Angelegenheit. Der maßgebliche Inzidenzwert für die Stadt Augsburg lag zum Stichtag an diesem Montag laut Robert-Koch-Institut bei 33,4. Bei einer Überschreitung des Grenzwerts von 35 hätte der FCA nur 1500 Zuschauer zulassen dürfen. Das wäre "sowohl organisatorisch in der Kürze der Zeit als auch wirtschaftlich eine weitere Herausforderung für uns gewesen", sagt Michael Ströll.

Der Finanz-Geschäftsführer des FCA plädiert deshalb dafür, "dass bei der Wiederzulassung der Zuschauer weitere Parameter wie unter anderem fortschreitende Impfquoten oder eine Hospitalisierungsrate Berücksichtigung finden und wir zukünftig eine bessere Planbarkeit für die Spiele haben".

Die Sitzplätze in der WWK-Arena sind am Samstag im "Schachbrettmuster" angeordnet, der Zutritt zum Stadion ist nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene möglich. Der Vorverkauf beginnt am Montag (15 Uhr) zunächst für Dauerkartenbesitzer, ab Mittwoch für Vereinsmitglieder, am Freitag startet ein möglicher freier Verkauf. Die Tickets kosten 19,07 Euro für Erwachsene und 9,07 Euro für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre.

Auch für Gästefans der TSG Hoffenheim stellt der FCA ein Kontingent zur Verfügung, obwohl dies erst später durch Verbandsvorgaben verpflichtend sei. "Auswärtsfans gehören für den FC Augsburg zur Fankultur. Daher war für uns klar, dass wir bereits zum ersten Heimspiel der Saison auch unseren Gästen Tickets zur Verfügung stellen wollen, sobald dies im Hygienekonzept möglich wird", erläutert Ströll.