FCA-Coach Thorup: "Es ist schwieriger für uns geworden"

Die Bundesligapause nutzte Jess Thorup, um eine Analyse seiner ersten vier Bundesligaspiele als Trainer des FC Augsburg zu machen. Der 53-Jährige darf dabei für sich in Anspruch nehmen, der erste Trainer der Bundesligageschichte zu sein, der in seinen ersten vier Partien jeweils nach einem Rückstand noch punktete: zwei Siege, zwei Remis, acht Punkte.

So weit, so respektabel. Thorup zählte am Donnerstag, zwei Tage vor der Partie bei Union Berlin auf, was er bislang erreicht hat: Seine Mannschaft schießt mehr Tore, kassiert weniger, gewinnt mehr Zweikämpfe, absolviert mehr Sprints und Läufe. Thorups Aber: "Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und zufrieden sein, müssen immer Lust am Gewinnen haben."

Es wird ein Kampf um jeden Ball, wir müssen dagegenhalten. Jess Thorup

Nächstes Ziel des Dänen ist endlich ein Spiel ohne Gegentor. Diesbezüglich könnte Union als gutes Omen dienen, beim 1:0 in der vergangenen Rückrunde gelang dies dem FCA letztmals, seitdem in 14 Partien nicht mehr. Nur eines von acht Bundesligaspielen gegen Union verloren die Augsburger. Nun reisen sie jedoch mit einer gehörigen Portion Ungewissheit an die Alte Försterei. Thorup und sein Team können schwer einschätzen, was sie dort nach dem Ende der Trainer-Ära Urs Fischer erwartet. "Es ist dadurch schwieriger für uns geworden", glaubt der Coach, "es wird ein Kampf um jeden Ball, wir müssen dagegenhalten." Die übliche Gegneranalyse zwei Tage vor dem Spiel fiel daher etwas kürzer aus, Thorup ist es nicht so wichtig, ob Union mit drei, vier oder fünf Spielern in der letzten Linie antritt. Er stellt sich darauf an, kurzfristig, auch nach Anpfiff, Anpassungen am Spiel der eigenen Mannschaft vornehmen zu müssen.

Vargas und Beljo betreiben Eigenwerbung

Er selbst kann bis auf Arne Maier und Masaya Okugawa aus dem Vollen schöpfen. Einige Nationalspieler kehrten mit Selbstvertrauen zurück, zum Beispiel Ruben Vargas dank zweier Tore für die Schweiz. Der zuletzt wenig berücksichtigte Dion Beljo traf beim 5:2-Test gegen Jahn Regensburg dreifach, der Konkurrenzkampf im großen Kader tobt. "Ich habe 14 Tage lang überlegt, wer es gut gemacht hat, was uns noch stärker machen könnte", wollte er die Aufstellung nicht verraten, schloss dabei die ein oder andere Änderung nicht aus.

Jubiläum steht bevor

Mit Sportdirektor Marinko Jurendic sei er in der Pause auch den Kader durchgegangen. Das Ergebnis: Zunächst dürfte dieser im Winter verkleinert werden. Danach will Thorup schauen, was dem Aufgebot eventuell fehlt und wo man nachlegen muss. Zukunftsmusik. Zunächst soll am Samstag der 50. Auswärtssieg der Augsburger Bundesligageschichte gelingen.