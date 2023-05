FC sorgt für Kontinuität: Kessler verlängert

Knapp eine Woche nach der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Baumgart wurde beim 1. FC Köln die nächste Personalie geklärt. Thomas Kessler verlängert.

Thomas Kessler (37), seit 2021 Leiter der Lizenzspielerabteilung, unterschrieb in dieser Funktion einen neuen Vertrag, über dessen Laufzeit allerdings Stillschweigen vereinbart wurde.

Kessler übernahm diese Position vor zwei Jahren nach der Trennung von Geschäftsführer Horst Heldt. Der ehemalige Keeper verkörpert heute wie kein Zweiter beim FC das kölsche Moment, ist Bindeglied zwischen Geschäftsführung, Trainer, Mannschaft, Scouting und Staff, dazu verfügt er über gute Kontakte zur DFL. Dort gehörte Kessler übrigens zu den ersten Absolventen des Zertifikatsprogramms "Management im Profifußball", das er vor Jahresfrist erfolgreich absolvierte.

Mit seiner Unterschrift ist nun auf allen Ebenen des Bundesligisten Kontinuität gesichert, die Ansprechpartner sind bekannt und vertraut, keine schlechte Voraussetzung für eine erfolgreiche Fortsetzung der angestrebten Entwicklung in allen Bereichen.

"Abschiedsspiel" für Horn? Es hängt am FC Bayern

Ein anderer ehemaliger Stamm-Torhüter wird den Klub verlassen. Ob Timo Horn noch ein "Abschiedsspiel" für seinen Herzensverein absolvieren wird, steht in den Sternen. "Im Moment sieht es nicht danach aus, alles andere wird die Zeit zeigen", so Trainer Steffen Baumgart am Montag. Es dürfte kein Geheimnis sein, dass jeder, der Horn einen Abschied vor eigenem Publikum wünscht, dem FC Bayern die Daumen drückt.

Sollte der vor dem 34. Spieltag als Meister feststehen, dürfte Horn mit Sicherheit "sein" Spiel bekommen. Und wenn nicht? "Es geht darum, welches Zeichen du nach außen setzt. Und ich glaube nicht, dass es das richtige wäre", beantwortete Baumgart die Frage nach einem Torwartwechsel bei offener Meisterfrage. Allerdings sagt er auch: "Timo hätte es verdient. Deswegen überlegen wir uns, was wir machen, und ich lasse mir das bis zum letzten Tag offen."