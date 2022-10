Vesga kontert Oliver: Sampaolis Debüt endet remis

In einer intensiven Partie trennten sich der FC Sevilla und Athletic Bilbao mit einem 1:1-Remis. Sevilla ging bei Sampaolis Trainerdebüt durch ein Blitztor in Führung, in der zweiten Hälfte erlöste Vesga die Gäste.

Nach dem Fehlstart in der Liga und der Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Champions League hatten die Verantwortlichen des FC Sevilla in der vergangenen Woche die Reißleine gezogen und Julen Lopetegui entlassen. Ersetzt wurde der Trainer durch Jorge Sampaoli, der bei seinem Debüt die Trendwende einleiten wollte.

Oliver mit Blitzstart

Die Hausherren erwischten den besseren Start und waren ab der ersten Minute wach. Bilbao war in der Anfangsphase nicht ganz bei der Sache und fing sich so ein frühes Gegentor: Nach nur vier Minuten machte Dolberg eine Hereingabe von Montiel im Sechzehner fest, der heranstürmende Oliver schappte sich die Kugel und vollendete im linken Eck.

Nach der nächsten guten Chance für Sevilla durch Gomez (6.) fingen sich die Gäste und standen defensiv solider. Das Spielgeschehen flachte ab, erst in der 25. Minute kam Bilbao zur nächsten nennenswerten Gelegenheit: Berenguers Abschluss zischte nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Bilbao zu harmlos

Minuain (26.) und Berenguer (34.) vergaben in der Folge aussichtsreiche Situationen für die Gäste, bevor in der 40. Minute Sevilla wieder mal gefährlich wurde: Nach einem Fehler von Lekue brachten die Hausherren Gomez in eine gute Abschlusssituation, der scheiterte aber am herauseilenden Unai Simon. So ging es mit dem 1:0 in die Pause.

In Hälfte zwei fand die Partie vor allem zwischen den Sechzehnern statt, große Torgelegenheiten blieben lange Zeit Mangelware. Auch wenn die Gäste das Spielgeschehen immer mehr kontrollierten, konnte Athletic nicht wirklich gefährlich werden.

Vesga setzt den Schlusspunkt

Sevilla war hingegen zwar passiver als in den ersten 45 Minuten, erarbeitete sich aber immer wieder Abschlusssituationen. Die beste Chance vergab Gomez, dessen wuchtiger Versuch aus 20 Metern nur knapp am linken Pfosten vorbeirauschte (70.). Schließlich belohnten sich die Gäste dann doch: Eine Flanke von De Marcos konnte Gudelj nur vor die Füße von Vesga klären, der zimmerte die Kugel aus 20 Metern mit dem Vollspann ins linke untere Eck und ließ Dmitrovic keine Chance (73.).

Beide Teams kamen in der Schlussphase noch zu Möglichkeiten, die beste hatte Bilbao-Joker Garcia, dessen Abschluss nach einer schönen Kombination knapp über den Querbalken rauschte (90.) Am Ende gelang keinem Team ein Siegtreffer, so endete die Partie 1:1.