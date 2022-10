Rückkehr perfekt: Sampaoli wieder Trainer beim FC Sevilla

Am Mittwochabend wurde in Sevilla Julen Lopetegui mit stehenden Ovationen verabschiedet, am Donnerstag kehrte ein alter Bekannter auf den Trainerstuhl zurück: Jorge Sampaoli.

Die Andalusier machten am Donnerstagnachmittag die Verpflichtung des 62-jährigen Argentiniers perfekt, der den FC Sevilla bereits in der Saison 2016/17 gecoacht hatte. Bei seiner zweiten Amtszeit in Andalusien erhielt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Dies vermeldete der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund.

Sampaoli, zuletzt von Februar 2021 bis 30. Juni 2022 bei Olympique Marseille engagiert, folgt damit auf Julen Lopetegui, der nach dem 1:4 gegen Borussia Dortmund in der Champions League auf dem Rasen eine Ehrenrunde drehte und sich von den 38.000 heimischen Zuschauern im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan quasi persönlich verabschiedete.

In Sachen Sympathie tritt Sampaoli folglich in große Fußstapfen, sportlich indes fand sich der FC Sevilla im bisherigen Saisonverlauf in tabellarischen Sphären wieder, die die Andalusier nur vom Hörensagen kannten.

Nur ein Sieg in La Liga, noch keiner in der Champions League

Nach sieben Spieltagen stehen sie knapp vor den Abstiegsplätzen auf Rang 17, nur ein Sieg gelang unter Lopetegui in La Liga (3:2 bei Espanyol). In der Königsklasse ist die Chance auf das Achtelfinale mit der 1:4-Niederlage gegen den BVB angesichts von fünf Punkten Rückstand sehr gering. In der Liga geht es am nächsten Spieltag gegen Athletic Bilbao und damit gegen ein derzeitiges Spitzenteam.

Bei diesem Duell wird dann schon Sampaoli auf der Bank sitzen und versuchen, mit dem Team um die aus der Bundesliga bekannten Thomas Delaney, Ivan Rakitic, Karim Rekik oder Oldie Jesus Navas die Kehrtwende herbeizuführen.

Sampaolis erste Amtszeit: Platz vier und CL-Achtelfinale

In seiner ersten Amtszeit war Sampaoli mit dem FC Sevilla ins Achtelfinale der Champions League eingezogen, dort war allerdings gegen Leicester City Endstation. Es war jene Spielzeit, als die Andalusier die Gruppenphase der Champions League überstanden, in den drei Jahren zuvor hatten sie jeweils die Europa League gewonnen.

Sampaolis letztes Spiel mit Sevilla stieg im Mai 2017, als Osasuna mit einem 5:0 krachend besiegt wurde - in der Endabrechnung hieß das Platz vier, was damals zur CL-Qualifikation berechtigte.

Von diesen Tabellenregionen sind die Andalusier aktuell weit entfernt.