FC Schalke: Hechelmann arbeitet an weiteren Verstärkungen

Mit 28 Spielern ist der FC Schalke an diesem Wochenende ins Trainingslager nach Österreich gereist, bei dieser Anzahl muss es aber nicht bleiben.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill (Österreich) berichtet Toni Lieto

Für Rodrigo Zalazar liegen mittlerweile Angebote vor, Vereine aus dem In- und Ausland haben ihr Interesse an dem kreativen Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 hinterlegt. Die Vorstellungen gehen aber noch weit auseinander. Es sieht nicht danach aus, als könnte in nächster Zeit Vollzug vermeldet werden, vielmehr dürfte Zalazar ins Trainingslager nachreisen.

Zalazar reist trotz Angeboten nach

Er gehörte wegen eines Infekts nicht zur Reisegruppe, die sich am Wochenende auf den Weg ins Salzburger Land gemacht hat, am Montag soll der Neu-Nationalspieler Uruguays noch einmal durchgecheckt werden. Geben die Ärzte grünes Licht, erwartet der FC Schalke seinen Mittelfeldspieler spätestens am Dienstag in Mittersill.

Und was ist mit externen Zugängen? "Wir arbeiten jeden Tag daran", sagt Sportdirektor André Hechelmann. Ob er den nächsten Transfer so zeitnah finalisieren kann, dass noch ein Neuer nach Österreich nachreist, ist fraglich. Die bisherigen vier Hechelmann-Verpflichtungen Bryan Lasme, Marius Müller, Paul Seguin und Ron Schallenberg mischen in Mittersill bereits munter mit. Für die Schalker hat nun die Verpflichtung eines Innenverteidigers Priorität.

Die Gelsenkirchener waren am Samstag mit 28 Spielern nach Österreich geflogen, bis zum nächsten Sonntag bereitet sich der Absteiger in gewohnter Umgebung auf die Mission Wiederaufstieg vor - der FC Schalke hat bereits zum siebten Mal sein Lager in Mittersill aufgeschlagen. Thomas Reis führt dort erstmals die Gruppe an, er tüftelt an einer stabilen Verteidigung, zudem will der Trainer seiner Mannschaft einen attraktiven Spielstil im Offensivbereich einimpfen.

Weitere Abgänge trotz schrumpfender Verkaufsliste

Unter Umständen reisen Spieler früher aus dem Salzburger Land ab - es gibt weitere Kandidaten auf der bereits deutlich kürzer gewordenen Verkaufsliste der Königsblauen. Allen voran die Abschiede von Marius Bülter (TSG Hoffenheim, 4 Millionen Euro Ablöse), Jordan Larsson (FC Kopenhagen, 2 Mio), Marvin Pieringer (1. FC Heidenheim, 1,5 Mio) und Can Bozdogan (FC Utrecht, 1 Mio) haben dem finanziell nach wie vor angeschlagenen Klub in Summe ein paar Millionen eingebracht, eine Ablöse im siebenstelligen Bereich wünscht sich Schalke auch, falls es zu einem Wechsel von Florian Flick kommt.

Der 1. FC Nürnberg hatte den Sechser in der Vorsaison ausgeliehen, in der Rückrunde mauserte sich Flick bei den Franken zur Stammkraft. Wegen eines Mittelfußbruches ist er im Kreise der Königsblauen aktuell noch mit Reha-Maßnahmen beschäftigt. Auch Blendi Idrizi und Mehmet Aydin könnten den FC Schalke in diesem Sommer verlassen.

Welche Prioritäten der FC Schalke 04 bei der Suche nach weiteren Verstärkungen setzt, lesen Sie in der Montagsausgabe des kicker oder bereits ab Sonntagabend im eMagazine.