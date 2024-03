FC-Lazarett lichtet sich: Auch Waldschmidt trainiert wieder

Die Kölner brauchen im Abstiegskampf im Idealfall alle Mann. Und in Sachen Personal entspannt sich die Lage, denn mit Luca Waldschmidt hat der nächste Verletzte das Training wieder aufgenommen.

Mitte Januar hatte sich Luca Waldschmidt (27) im Training verletzt, kurz später stellte sich die bittere Diagnose heraus, dass er sich das Wadenbein angebrochen hatte. Der Offensivmann war in den folgenden Wochen auf Krücken unterwegs und musste logischerweise länger pausieren.

Aber nun gibt es gute Nachrichten für die Kölner, denn Waldschmidt hat am Dienstag das Training wieder aufgenommen. Erstmal nur individuell, aber natürlich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Comeback. In den nächsten Wochen soll der ehemalige Wolfsburger und Freiburger Schritt für Schritt an das Mannschaftstraining herangeführt werden.

Für Trainer Timo Schultz wäre Waldschmidt eine weitere wichtige Option im Angriff. Mit Davie Selke kehrte kürzlich bereits ein Hoffnungsträger für die Offensive zurück. Speziell im vorderen Bereich zwickt nämlich der Schuh beim aktuellen 16. der Bundesliga. Die Rheinländer haben in 25 Spielen nur magere 19 Treffer erzählt - zu wenig für den Klassenerhalt.

Der Effzeh hat aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den 17. aus Mainz und sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer und Rang 15, den im Moment der VfL Bochum bekleidet. Waldschmidt, der in dieser Saison in 15 Spielen zwei Tore erzielte und einen Treffer vorbereitete, kann also im Normalfall in dieser Saison noch eingreifen. Ein Einsatz am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen RB Leipzig kommt aber natürlich noch zu früh für den Rückkehrer.