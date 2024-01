FC Bayern verlängert mit drei Talenten

Der FC Bayern München hat die Verträge mit drei Talenten verlängert: Die Abwehrspieler Vincent Manuba, Grayson Dettoni (beide 18) und Maximilian Schuhbauer (17) werden nach derzeitigem Plan bis mindestens 2026 beim deutschen Rekordmeister bleiben. Während Manuba und Dettoni schon regelmäßig in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kommen, ist Schuhbauer aktuell noch für die U 19 fest eingeplant. Halil Altintop, Sportlicher Leiter am Bayern-Campus, sagt auf der Homepage des FCB: "Wir freuen uns, dass wir die Verträge mit diesen Jungs verlängern konnten. Alle drei sind schon lange bei uns in der Akademie und spielen schon seit vielen Jahren für unsere Nachwuchsmannschaften."