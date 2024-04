FC Bayern verlängert mit Dell'Erba

Davide Dell'Erba hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2027 verlängert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der für Deutschland zehn U-Länderspiele bestritt, kam vergangenen Sommer vom FC Augsburg in den Bayern-Campus und absolvierte bisher 21 Regionalliga-Partien für die U 23 des deutschen Rekordmeisters. Halil Altintop, Sportlicher Leiter im Nachwuchsbereich des FCB, betont in einer Meldung seines Vereins: "Davide ist ein guter Junge mit einer Topeinstellung. Er hat sich in seiner ersten Saison bei unseren Amateuren sehr gut weiterentwickelt und wir glauben, dass diese Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist."