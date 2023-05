FC Bayern testet gegen ManCity und Liverpool

Am Dienstagmorgen sind weitere Details der Asien-Tour bekanntgeworden, die der FC Bayern im Sommer unternimmt. Dabei geht es auch gegen Premier-League-Größen.

Von Revanche zu sprechen, wäre bei diesen Rahmenbedingungen gewiss übertrieben. Dennoch erhält der FC Bayern noch vor dem Beginn der Pflichtspielsaison 2023/24 die Chance, sich erneut gegen Manchester City zu beweisen. Gegen die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola war der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale der Champions League (0:3/1:1) hängengeblieben.

Das Freundschaftsspiel gegen ManCity, das sich gerade anschickt, erstmals das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Königsklasse zu gewinnen, ist Teil der Asien-Tour, die der FCB in diesem Sommer unternimmt. Bereits bekannt war, dass die Münchner vom 24. Juli bis 3. August in Japan und einem weiteren asiatischen Land aufschlagen und dabei am 29. Juli in Tokio gegen Kawasaki Frontale testen werden. Nun stehen weitere Details fest.

Erstes Duell mit Liverpool seit 2019

Wie die japanische J-League mitteilte, steigt Bayerns erstes Spiel am 26. Juli in Tokio gegen ManCity. Nach dem Duell mit Kawasaki geht es dann weiter nach Singapur, wo das Team von Trainer Thomas Tuchel am 2. August im Nationalstadion auf Jürgen Klopps FC Liverpool treffen wird. Der letzte Vergleich beider Klubs fand im Champions-League-Viertelfinale 2018/19 statt, als sich die Reds - angeführt vom heutigen Bayern-Profi Sadio Mané - durchsetzten (0:0/3:1) und später den Henkelpott gewannen.

Das Testspiel, über das Liverpool am Donnerstagmorgen informierte, ist Teil der Freundschaftsspiel-Serie "Singapore Festival of Football", an der auch die Tottenham Hotspur, die AS Rom und Leicester City teilnehmen. Die Bayern werden dabei aber nur auf Liverpool treffen, mehr als die drei Tests haben sie in Asien nicht geplant.

Vor der Tour nach Fernost absolvieren die Münchner vom 15. bis 20. Juli erneut ein Trainingslager am Tegernsee. "Der FC Bayern ist sich seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst, und es gehört zur Tradition des Klubs, dass wir uns immer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten", hatte Vorstandschef Oliver Kahn unlängst erklärt. "Gleichzeitig wollen wir unseren Fans auf der ganzen Welt regelmäßig die Möglichkeit bieten, unsere Spieler auch einmal live zu erleben."