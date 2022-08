FC Bayern stattet Schenk mit Profivertrag aus: "Er bringt alles mit"

Der FC Bayern München hat Johannes Schenk mit einem Profivertrag ausgestattet. Hasan Salihamidzic hält große Stücke auf den Keeper.

Schenk unterzeichnete ein Arbeitspapier, das bis Juni 2024 gültig ist. Der Torwart, der 2017 aus dem Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg zum FC Bayern kam, durchlief in den vergangenen Jahren mehrere Jugendteams des Rekordmeisters, spielte unter anderem in der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie in der Youth League.

"Johannes hat sich bei uns toll entwickelt, und wir sind überzeugt, dass er im Profibereich den nächsten Schritt machen wird. Er ist ein weiteres großes Talent aus unserer Nachwuchsförderung am FC Bayern Campus, von dem wir uns für die Zukunft viel versprechen", sagt Sportvorstand Salihamidzic über den 19-Jährigen. "Johannes hat tolle Reflexe und eine große Reichweite - er bringt alles mit."

Schenk, der in der vergangenen Saison neun Regionalliga-Partien absolvierte und in dieser Saison nach dem Weggang von Christian Früchtl (Austria Wien) und Ron-Thorben Hoffmann (Braunschweig) die Nummer drei hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich ist, betonte: "Es ist eine große Ehre, beim FC Bayern einen Profivertrag unterschreiben zu dürfen. Als ich vor fünf Jahren hierhergekommen bin, war das in ganz weiter Ferne. Ich möchte jetzt viele Erfahrungen sammeln und mich immer weiter verbessern."