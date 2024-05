FC Augsburg will mit Thorup verlängern

Mit der Verpflichtung Jess Thorups im vergangenen Oktober traf der FC Augsburg eine gute Wahl. In der Sommerpause sollen nun Gespräche über einen neuen Vertrag beginnen.

Die fünf Niederlagen zum Saisonende und das abermalige Verpassen der 40-Punkte-Marke ändern nichts an der grundsätzlichen Zufriedenheit der FCA-Verantwortlichen mit Jess Thorup. Sie haben nicht vergessen, dass der 54-Jährige im vergangenen Oktober in einer prekären Situation kam, die Mannschaft sehr schnell stabilisierte, sie aus der Abstiegsregion führte und mit ihr den Klassenerhalt frühzeitig sicherte.

Trotz der Negativserie ist der Däne aktuell mit einem Punkteschnitt von 1,26 pro Partie der beste Trainer in der 13-jährigen Bundesligageschichte des FCA, knapp vor Markus Weinzierl mit 1,24. Rang elf in der Abschlusstabelle bedeutet für die bayerischen Schwaben die beste Platzierung seit 2014/15, als unter Weinzierl der sensationelle fünfte Platz heraussprang.

Thorup punktet mit seiner empathischen, dabei aber stets akribischen Art, ihn zeichnet eine natürliche Autorität aus. Während der Arbeit verlangt er von seinen Spielern und dem Staff vollen Fokus, davor und danach interessiert er sich für die privaten Belange, sieht in den Spielern vor allem Menschen mit Alltagsproblemen wie jeder andere.

Langzeitlösung gewünscht - Torwarttrainer gesucht

Kein Wunder also, dass die FCA-Bosse sich eine Langzeitlösung mit Thorup wünschen. Die im Oktober getroffene Arbeitsvereinbarung gilt bis 30. Juni 2025. Weil es in der Branche längst weit verbreitet ist, in eine neue Saison nicht mit einem auslaufenden Vertrag zu starten, soll es in der Sommerpause Gespräche über Verlängerung geben.

Aktuell sucht der Verein zudem nach einem Nachfolger von Torwarttrainer Marco Kostmann, der nach nur einer Saison wieder verabschiedet worden ist. Thorup darf bei dieser Personalie mitreden und Vorschläge einbringen, die Entscheidungshoheit behält sich aber der Klub vor. Zumal definitiv ein neuer Torwart verpflichtet werden soll, der in Konkurrenz zum aktuell verletzten Finn Dahmen treten wird. Mit Dahmens Rückkehr nach einer Operation am Sprunggelenk rechnen die Verantwortlichen zum Vorbereitungsstart Anfang Juli.