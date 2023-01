FC Augsburg: Einer trifft, drei legen vor

Rekord eingestellt: Man schrieb das Jahr 1991, als beim damaligen Bundesliga-Neuling Hansa Rostock erstmals vier Bundesliga-Debütanten an ihrem ersten Spieltag Scorerpunkte schafften, seit der kicker die Vorlagen erfasst (Saison 1988/89). Über 30 Jahre später wiederholte der FC Augsburg dieses Kunststück beim denkwürdigen 3:4 bei Borussia Dortmund am Sonntagnachmittag.

Sorgten für Augsburgs dritten Treffer in Dortmund: Kelvin Yeboah und David Colina. IMAGO/kolbert-press

"Die Neuzugänge haben alle einen guten Eindruck hinterlassen, das stimmt uns sehr positiv", sagte Trainer Enrico Maaßen nach der Partie. Zwei von ihnen hatte er das Mandat für die Startelf erteilt: Stürmer Dion Beljo rückte für den gesperrten Mergim Berisha direkt ins Team, der 20-Jährige rechtfertigte das Vertrauen unter anderem mit der Vorlage zum 1:1 durch Arne Maier, der auf der rechten Außenbahn eine neue Position gefunden haben könnte.

Auf der Doppelsechs brachte Maaßen den erst 19-jährigen Arne Engels, der von Club Brügge kam und sein erstes Profispiel überhaupt absolvierte. Beim 0:1 durch Jude Bellingham agierte der Belgier zu passiv, dafür bereitete er mit einer energischen Aktion im Mittelfeld das 2:2 durch Ermedin Demirovic vor. "Es war ein tolles Gefühl, gleich in meinem ersten Spiel in der Startelf zu stehen. Ich habe versucht mein Bestes zu geben und der Mannschaft zu helfen", sagte Engels und fügte an: "Schade, dass wir uns nicht mit einem Punkt belohnen konnten."

Eine etwas kuriose Premiere im FCA-Trikot erlebte Angreifer Irvin Cardona, der erst vergangene Woche von Stade Brest verpflichtet worden war. Als Joker eingeplant, musste der Franzose schon nach elf Minuten für den verletzten Ruben Vargas ran. Noch in der ersten Hälfte zog er sich eine blutende Blessur am Fuß zu, spielte zunächst weiter und hielt bis zur 65. Minute durch. Als einziger Neuer blieb er ohne Scorerpunkt.

Der dritte FCA-Treffer entsprang nämlich einer Co-Produktion von Kelvin Yeboah und David Colina (beide 22). Gemeinsam betraten sie in der 75. Minute das Spielfeld, keine zwei Minuten später setzte sich Yeboah gut durch, traf mit seinem Schuss aber nur den Pfosten. Colina jedoch stand goldrichtig und staubte ab.

Für einen Punktgewinn reichte dies dennoch nicht, das soll aus Augsburger Sicht am Mittwochabend gegen Borussia Mönchengladbach besser werden. Berisha darf dann wieder ran, könnte Beljo verdrängen. Dafür hat sich Colina nachdrücklich empfohlen. Doch egal in welcher Rolle: Die fünf Neuen haben angedeutet, dass sie tatsächlich helfen können.