Favre: Erstes Training am 26. Juni

Lucien Favre im Anflug auf Gladbach. In den nächsten Tagen wird der Schweizer als neuer Trainer vorgestellt. Wann der Nachfolger von Adi Hütter loslegt, gegen welche Gegner im Sommer getestet wird - eine Übersicht der feststehenden Vorbereitungstermine.

Den 26. Juni haben sich viele Borussen-Fans rot im Kalender angestrichen. Dann steigt im Borussia-Park der offizielle Trainingsauftakt der Fohlenelf (Sonntag, 11 Uhr). Mit welchem Cheftrainer die Borussen die neue Saison in Angriff nehmen werden, wurde vom Klub bislang nicht verkündet, ist aber längst kein Geheimnis mehr: Lucien Favre kehrt für eine zweite Amtszeit auf die Borussen-Bank zurück. In den nächsten Tagen wird der 64-Jährige als Nachfolger von Adi Hütter vorgestellt.

Das erste Testspiel der diesjährigen Sommervorbereitung findet am 1. Juli bei Rot-Weiss Essen statt (Anpfiff 19 Uhr). Vom 3. Juli bis zum 10. Juli beziehen die Fohlen ihr Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee haben und spielen dort am 10. Juli gegen 1860 München (14 Uhr).

Der erste internationale Vergleich ist für den 16. Juli angesetzt, es wartet ein Testspiel bei Standard Lüttich (14 Uhr).

Das Wochenende darauf steht dann ganz im Zeichen der traditionellen Saisoneröffnung im Borussia-Park. Am Samstag, 23. Juli, erwarten die Gladbacher vor heimischem Publikum den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian zum Testspiel (15.30 Uhr). Am Sonntag, 24. Juli, folgt auf dem Vereinsgelände die offizielle Saisoneröffnung (ab 11 Uhr). Möglich, dass in den nächsten Wochen noch weitere Vorbereitungstermine dazukommen.

Ernst wird es für Favre und die Borussen ab Ende Juli: Für die Zeit vom 29. bis 31. Juli ist die erste Runde im DFB-Pokal terminiert. Die neue Bundesligasaison beginnt am 5. August.