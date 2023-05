Farke: "Weit davon entfernt, Dinge persönlich zu nehmen"

Die Frage, wie der Klub auf der Trainerposition plant. Die damit einhergehenden Spekulationen um mögliche Nachfolger, etwa Borussias U23-Coach Eugen Polanski oder Gerardo Seoane (zuletzt Bayer Leverkusen). Die Themenlage rund um Borussia Mönchengladbach dreht sich seit der 2:5-Niederlage in Dortmund vor allem um die Zukunft von Daniel Farke.

Der Coach selbst versucht, den ganzen Trubel auszublenden. "Für Gerüchte und Spekulationen bin ich nicht zuständig. Ich bin voll fokussiert auf meinen Job und meine Aufgabe", erklärte Farke auf der Pressekonferenz am Freitag und sagte weiter: "Mein Fokus liegt nur auf meiner Mannschaft. Und darauf, dass wir die Saison so erfolgreich wie möglich beenden."

Wie Farkes Gefühlswelt in diesen Tagen aussieht? Zumindest einen kleinen Einblick in sein Innenleben gewährte der 46-Jährige. "Als junger Trainer hätte ich mir solche Situationen vielleicht eher zu Herzen genommen. Aber das ist Profifußball", betonte Farke und antwortete auf die Frage, ob er sich eine schnellere und deutlichere Rückendeckung von Klubseite gewünscht hätte: "Das ist gar nicht mein Thema. Ich habe solche Situationen ja auch schon erlebt. Ich bin weit davon entfernt, Dinge persönlich zu nehmen. Ich finde es als Cheftrainer sehr wichtig, auch in nicht ganz so einfachen Zeiten voranzugehen und keinen Deut von den Dingen abzuweichen, für die man steht." Man hätte bei der Borussia "ein sehr großes Vertrauensverhältnis", fügte Farke an, "es ist alles in Ordnung."

Zwei Spieltage sind es noch, dann erfolgt im Anschluss an das letzte Saisonspiel gegen den FC Augsburg die von Sportdirektor Roland Virkus angekündigte Generalanalyse, in der es "um alles" gehen wird - Klärung der Trainerfrage inbegriffen. Einen genauen Zeitrahmen wollte Virkus am Freitag nicht benennen. "Da lassen wir uns Zeit. Das geht nicht an einem Tag", versicherte der Manager und betonte noch einmal: "Eine Analyse nach dem letzten Saisonspiel ist eine ganz normale Geschichte. Das macht jeder Klub so."

Thuram kann in Leverkusen spielen, Omlin fällt weiter aus

Als sportlich letzte Saisonaufgaben stehen die Spiele bei Bayer Leverkusen am Sonntag und dann der Abschluss zuhause gegen den FC Augsburg auf dem Programm. Marcus Thuram kann in Leverkusen auflaufen, nachdem er krankheitsbedingt am Donnerstag mit dem Training aussetzen musste. Nicht reichen wird es allerdings für Stammtorhüter Jonas Omlin (Muskelverletzung). "Er fällt definitiv aus", sagte Farke. "Wir haben aber noch die Hoffnung, dass er uns vielleicht im letzten Saisonspiel zur Verfügung stehen wird." Im Tor bleibt damit Jan Olschowsky, der Omlin auch schon in Dortmund vertreten hat.