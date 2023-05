Farke und die spannende Frage links hinten

Der beste Torjäger fehlt noch. Dafür kann Gladbach-Trainer Daniel Farke im Heimspiel gegen den VfL Bochum wieder auf zwei seiner Stammkräfte zurückgreifen. Auf der Linksverteidigerposition wird es spannend.

Borussias Probleme mit dem Toreschießen kann Marcus Thuram am Samstag noch nicht beheben. Der Franzose wird auch das Heimspiel gegen den VfL Bochum verpassen. Thuram, der sich gegen Union Berlin (0:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hat und schon fürs Auswärtsspiel in Stuttgart (1:2) ausgefallen war, trainiert zurzeit noch individuell. Im Optimalfall, kündigte Farke an, nimmt der Stürmer in der kommenden Woche wieder das Mannschaftstraining auf. Hoffnung besteht also, dass Thuram, mit 13 Toren treffsicherster Borusse in dieser Saison, wenigstens im nächsten Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund wieder eingesetzt werden kann.

Schon gegen Bochum werden Manu Koné (nach auskurierter Zerrung im Oberschenkel) und Ramy Bensebaini (Hüftdistorsion) zurückerwartet. Am Dienstag absolvierte das Duo einen Großteil des 90-minütigen Teamtrainings. "Bei ihnen sieht es ganz gut aus", erklärte Farke nach der Einheit. Folgt kein Rückschlag, sind Koné und Bensebaini am Wochenende dabei. Das gilt auch für Jonas Hofmann, der in den Tagen nach dem Stuttgart-Spiel unter grippeähnlichen Symptomen gelitten hat und jetzt wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen soll.

Gladbach-Trainer Farke lobt Netz

Während Rückkehrer Koné seinen Startplatz im Mittelfeld sicher haben dürfte, lautet die interessante Frage auf der Linksverteidigerposition, ob Farke den abwanderungswilligen Bensebaini direkt wieder in die Anfangself beordert oder weiter auf Zukunftshoffnung Luca Netz setzt. Vor der Verletzung war Bensebaini beim Trainer die klare Nummer eins links hinten, trotz des bevorstehenden Abschieds im Sommer (Vertrag läuft aus). In Stuttgart erhielt dann Netz seine Chance. Er sei "wirklich zufrieden" mit der Leistung des 19-Jährigen in Stuttgart gewesen, sagte Farke am Samstag. Möglich, dass dennoch die Verpflichtung eines neues Linksverteidigers zeitnah bekanntgegeben wird. Juniorennationalspieler Lukas Ullrich (19, Hertha, ablösefrei) steht wie berichtet unmittelbar vor dem Wechsel nach Gladbach und ist künftig hinter Netz für die Linksverteidigerposition eingeplant.

Für den rotgesperrten Ko Itakura wird Marvin Friedrich im Abwehrzentrum verteidigen. Es wäre für Friedrich, der sich vor kurzem über seine Reservistenrolle beschwert hatte, der erste Startelfeinsatz seit Mitte November, dem 4:2 über Borussia Dortmund.