Farke über Koné: "Brauchen ihn bei 100 Prozent"

Kouadio "Manu" Koné ist wichtig für das Spiel von Borussia Mönchengladbach. Das Problem: Die fehlende Vorbereitung des Mittelfeldspielers. Dennoch ist er bei Daniel Farke gesetzt.

Zwei Bundesliga-Spieltage sind absolviert. Zweimal stand Koné in Borussias Startelf. Gegen die TSG Hoffenheim (3:1) lieferte der Mittelfeldspieler eine überzeugende Vorstellung ab. Schwächer war dann der Auftritt am Samstag beim 2:2 auf Schalke. Auch für einen Koné wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Noch immer weist der 21-Jährige körperlich einen Rückstand auf, nachdem er wegen einer Knieverletzung aus dem Juni erst in der Woche vor dem Bundesligastart ins Mannschaftstraining integriert werden konnte. Trotzdem will Farke auf keinen Fall auf den Franzosen verzichten. Zu wichtig ist er für das Gladbacher Spiel.

Farke: "Wir müssen das individuell steuern bei ihm"

"Für Manu war es kein einfacher Saisonstart. Er hat große Teile der Vorbereitung verpasst inklusive der Testspiele. Die Vorbereitung ist schon eine wichtige Phase. Was die Belastungssteuerung angeht, müssen wir eine gute Balance finden, da es für ihn einerseits noch darum geht, Substanz aufzubauen, andererseits müssen wir ihn spielfähig und spielfit halten. Wir müssen das individuell steuern bei ihm", erklärt Farke.

Schwankungen unter diesen Voraussetzungen sind daher nicht ungewöhnlich. "Gegen Hoffenheim hat er ein sehr starkes Spiel gemacht, auf Schalke gab es Licht und Schatten. Manu ist ein selbstkritischer Junge, er weiß das. Aber ich finde so etwas auch ganz normal. Man kann nicht Woche für Woche Wunderdinge erwarten", sagt der VfL-Trainer. Mit Geduld will man Koné wieder auf Top-Niveau bringen. Farke: "Jeder Trainingstag tut ihm gut. Und es ist auch gut, dass er jetzt wieder eine Trainingswoche mehr im Tank hat. Wir brauchen ihn so schnell wie möglich bei 100 Prozent."