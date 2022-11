Farke mit scharfer Kritik: "Mutlos", "lauffaul", "unterirdisch"

Daniel Farke machte seinem Ärger Luft. Nach der 1:2-Niederlage beim VfL Bochum ging Gladbachs Cheftrainer mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

Besonders die komplett verschlafene Anfangsphase schlug Farke mächtig aufs Gemüt. "Ich war mit unserer ersten Hälfte, insbesondere den ersten 25 Minuten, überhaupt nicht einverstanden. Alles das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht an den Tag gelegt. Die ganze Geisteshaltung war nicht gut", bemängelte Farke und kritisierte dann scharf: "Ich fand uns mutlos, ich fand uns lauffaul, ich fand uns gedanklich überhaupt nicht schnell." Auf die Formulierung "faul" griff der VfL-Coach auch in der weiteren Analyse einige Male zurück.

Farkes knappes Urteil: "Unterirdisch"

Etwa in Bezug auf das Verhalten seiner Defensive beim Bochumer Führungstor. "Da waren wir in der letzten Reihe überhaupt nicht gewillt, die Stürmer nach vorne zu verteidigen. Wir gehen faul einen Schritt raus, heben den Arm hoch und spielen auf Abseits. Wir waren zu faul, in die Zweikämpfe zu gehen, und zu faul, die Tiefe zu sichern." Oder die Situation beim 0:2 mit dem folgenschweren Fehlpass von Nico Elvedi. "Da zeigen wir uns erst nicht schnell genug und sind dann einfach zu faul, einen Blick über die Schulter zu werfen, um zu schauen, was in der Mitte passiert." Schließlich kam Farke bei seinen Ausführungen dann noch mal auf das Thema Geisteshaltung in den ersten 20 Minuten zurück. Sein knappes Urteil: "Unterirdisch."

Gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr) wird die Mannschaft ein anderes Gesicht an den Tag legen müssen, sonst geht es auch in diesem Jahr wieder enttäuscht und desillusioniert in die Winterpause. Möglicherweise ergeben sich kurzfristig aber noch neue personelle Möglichkeiten. Tony Jantschke, der gegen Bochum angeschlagen pausierte, könnte zurückkehren. Und selbst ein Comeback von Ko Itakura (nach Innenbandanriss im Knie) wollte Farke nicht ausschließen. "Er hat am Montag zum ersten Mal einen Teil des Mannschaftstrainings absolviert. Ko ist für uns ein Schlüsselspieler. Klar will ich ihn so schnell wie möglich zurückhaben", sagte Farke, gab aber zu bedenken: "Er war jetzt zweieinhalb Monate raus, da ist die Frage, ob man ihn wirklich berücksichtigen will."

Farke mit Olschowskys Debüt zufrieden: "Ich habe nichts auszusetzen"

Was die Torhüterfrage angeht, könnte es erneut auf den 20 Jahre alten Jan Olschowsky hinauslaufen, der in Bochum ein ordentliches Debüt feierte. Bei Yann Sommer (Bänderriss im Sprunggelenk) und Tobias Sippel (Sehnenentzündung) müssen die nächsten 48 Stunden abgewartet werden. Mit Olschowskys Bundesligapremiere war Farke vollauf zufrieden: "Ich habe nichts auszusetzen, er hat ein richtig gutes Debüt hingelegt. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn Jan gegen Dortmund wieder im Tor steht."