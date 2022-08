Farke macht Stindl Hoffnung aufs Comeback

Am Mittwoch sprach Daniel Farke über die Personalsituation vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC. Leichte Probleme gibt es in der Abwehr. Dafür hofft Gladbachs Trainer auf einen Rückkehrer.

Das umkämpfte Spiel auf Schalke am Samstag hat Spuren bei Borussias Profis hinterlassen. Ohne Blessuren kamen die Fohlen nach dem 2:2 nicht nach Hause. Besonders betroffen die Viererkette: Mit Nico Elvedi, Ko Itakura und Ramy Bensebaini mussten gleich drei Spieler der Abwehrreihe im Training kürzertreten.

Am Mittwoch gab Daniel Farke ein Update. "Ramy hat leichte Probleme mit der Hüfte. Er hat einen Schlag abbekommen und konnte am Dienstag noch nicht trainieren. Das Gleiche gilt für Ko Itakura. Heute wurden beide teilintegriert, das sah ganz gut aus", berichtete der Trainer auf der Pressekonferenz. Mit einem Ausfall der beiden Leistungsträger rechnet Farke nicht. "Ich habe große Hoffnung, dass sie zur Verfügung stehen", sagte der Coach.

Hinter Elvedi steht "ein etwas größeres Fragezeichen"

Etwas mehr muss offenbar um Elvedi gezittert werden. "Er hat einen Schlag auf einen Schleimbeutel im Hüftgelenk bekommen. Das hat in die Muskulatur ausgestrahlt. Bei ihm müssen wir morgen das Training abwarten. Hinter seinem Einsatz steht noch ein etwas größeres Fragezeichen", erklärte der 45-Jährige. Dennoch besteht im Borussen-Lager auch bei Elvedi Zuversicht, dass der Schweizer Nationalspieler gegen die Hertha auflaufen kann.

Belastungstest für Stindl

Die guten Neuigkeiten zu Lars Stindl, der nach einer Faszienverletzung im Oberschenkel am Dienstagtraining teilnehmen konnte, bestätigte Farke in der Medienrunde. "Mit ihm haben wir in dieser Woche noch gar nicht gerechnet. Der Plan war, dass er erst in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigt", sagte Farke. Im Idealfall steht Stindl gegen die Berliner im Kader. "Morgen wird es eine intensivere Einheit geben. Danach werden wir die Entscheidung treffen, ob er uns zur Verfügung steht", erläuterte der Coach. Nach der Verletzungspause sei Stindl "mit Sicherheit kein Thema für 90 Minuten", betonte Farke. "Aber wenn er die Einheit morgen gut absolviert, könnte er im Kader stehen. Das wäre wichtig für uns, denn Lars ist unser Kapitän und unser erfahrenster Feldspieler. Außerdem hat er eine herausragende Vorbereitung hingelegt."