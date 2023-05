Farke gehen die Mittelstürmer aus

Stürmernot bei Borussia Mönchengladbach. Alassane Plea fehlt im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund aufgrund einer Gelbsperre. Und der verletzte Marcus Thuram droht weiter auszufallen.

Trainiert Thuram oder trainiert er nicht? Die Antwort auf eine der drängendsten Fragen zum Vorbereitungsstart aufs Dortmund-Spiel lautete: Es hat nicht gereicht, Thuram pausiert weiter. Die Zeit wird damit knapp für den Stürmer, der sich im Heimspiel gegen Union Berlin (0:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hat. "Bei Marcus wird es eng bis zum Wochenende. Eine leichte Rest-Hoffnung habe ich, aber realistischer ist, dass wir ohne planen müssen", sagte Trainer Daniel Farke nach der Einheit. "Er müsste ja spätestens am Donnerstag wieder trainieren. Es sieht im Moment nicht so gut aus."

Es droht eine Stürmernot für das Auswärtsspiel beim BVB. Weil Plea beim 2:0-Sieg gegen den VfL Bochum am Samstag die fünfte Verwarnung gesehen hat und in Dortmund seine Gelbsperre absitzt, muss Farke definitiv schon auf eine Option für die Mittelstürmerposition verzichten. Plea hatte Thuram in Stuttgart (1:2) und gegen Bochum auf der Neun vertreten. Sollte auch die Mini-Hoffnung platzen, dass Thuram, mit 13 Saisontoren Gladbachs treffsicherster Angreifer, rechtzeitig zurückkehrt, muss Farke in Dortmund bei der Besetzung des Sturmzentrums improvisieren. Ein heißer Kandidat für die Spitze: Nathan Ngoumou, der normalerweise über die Außenbahn kommt. Für Ngoumou spricht sein enormes Tempo, das sich gerade in einem Auswärtsspiel wie in Dortmund auszahlen könnte. "Wir werden beobachten, wer sich wie präsentiert in der Woche - und dann relativ spät eine Entscheidung treffen, wie wir es angehen", erklärte Farke zum Stürmer-Casting.

Trainingsgast aus Belgien

Ebenfalls nichts auf dem Platz am Dienstag war Nico Elvedi. "Nico hat im Spiel gegen Bochum einen Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen. Es war heute noch leicht angeschwollen. Ich hoffe, dass er uns zur Verfügung steht am Samstag", sagte Farke, der im Mannschaftstraining einen besonderen Gast begrüßen konnte. Weil für Rocco Reitz (bis Sommer verliehen an K. Sint-Truidense VV) die Saison in Belgien bereits beendet ist, hält er sich bis zur Urlaubszeit bei den Fohlen fit. "Er ist ja unser Spieler, deshalb haben wir ihn wieder bei uns im Training aufgenommen, sagte Farke. „Ihn jetzt schon in die Sommerpause zu schicken, das wäre eine zu lange Pause geworden. Er wird deshalb auch in den nächsten Wochen weiter bei uns trainieren."