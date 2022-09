Farke: Erste Niederlage und viel Ärger

Gegen den FSV Mainz 05 kassierte Borussia Mönchengladbach die erste Niederlage unter Trainer Daniel Farke. Unter anderem deshalb, weil Marcus Thuram eine Riesenchance verdaddelte.

An vielen äußerst gefährlichen Situationen vor allem in der ersten Halbzeit war Marcus Thuram beteiligt, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. "Normalerweise geht er bei diesen Chancen mit zwei Toren in die Halbzeit", sagte Trainer Daniel Farke hinterher.

Doch der überaus agile Franzose traf die Latte, scheiterte an Robin Zentner - und vergab geradezu in Slapstick-Manier eine riesengroße Möglichkeit. Nach einem Fehlschlag von Maxim Leitsch an der Mittellinie strebte Thuram gemeinsam mit Florian Neuhaus auf das gegnerische Tor zu, schoss aber nicht selbst, verpasste darüber hinaus den richtigen Zeitpunkt, um den Ball abzuspielen. Denn der zurück geeilte Dominik Kohr klärte mit einer Monstergrätsche, Gladbachs größte Torchance war dahin.

Kramer: "Da haben wir es fast besser gemacht als im Elf-gegen-elf"

Kurios überdies: Nach ganz schwachem Start gegen äußerst offensive Mainzer fingen sich die Gastgeber; ihre besten Momente aber hatten die Fohlen, als sie nach dem Platzverweis gegen Ko Itakura in Unterzahl spielten. "Da haben wir es fast besser gemacht als im Elf-gegen-elf", findet Christoph Kramer. "In dieser Phase waren wir besser strukturiert und haben uns drei, vier gute Chancen erarbeitet."

Alle Dinge, die im Fußball gegen dich laufen können, sind heute passiert. Daniel Farke

Dennoch war es ein gebrauchter Abend für die Fohlen, in vielerlei Hinsicht. "Alle Dinge, die im Fußball gegen dich laufen können, sind heute passiert", so Trainer Daniel Farke. Damit meinte er natürlich auch die Szene, in der der eingewechselte Kapitän Lars Stindl vermeintlich den Ausgleich erzielte, doch dabei hatte der Torjäger knapp im Abseits gestanden.

Am Ende also stand das 0:1, die erste Niederlage unter Coach Farke. Itakura wird nach der Roten Karte zunächst fehlen, überdies sorgt sich Farke um zwei Spieler, die verletzt vom Platz mussten. Nico Elvedi war früh angeschlagen, hielt noch bis zum Pausenpfiff durch, blieb dann aber in der Kabine; der Schweizer hat sich am Sprunggelenk verletzt. Und Alassane Plea musste wegen Leistenproblemen vorzeitig seinen Dienst quittieren.

Ziemlich frustrierend also verlief das dritte Heimspiel aus Sicht der Gladbacher. "Diese Niederlage", so Routinier Kramer, "war auf jeden Fall vermeidbar."