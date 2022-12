Farke bittet zum Start: Neuhaus und Wolf wieder dabei

Es geht wieder los. Ab Montag nehmen die Borussen die Vorbereitung auf. Drei Rückkehrer versprechen mehr Qualität und Möglichkeiten im neuen Jahr.

Am Montag steht für die Borussen noch die obligatorische Leistungsdiagnostik auf dem Programm, am Dienstag geht es dann erstmals wieder gemeinsam raus auf den Platz. Nach und nach werden sich in nächster Zeit auch die WM-Fahrer im Borussia-Park einfinden, doch zwei Rückkehrer wird Cheftrainer Daniel Farke schon am Montag begrüßen können: Florian Neuhaus und Hannes Wolf. Die beiden Langzeitausfälle aus der ersten Saisonphase stoßen nach ihren Verletzungen wieder zum Team. Neuhaus hatte sich im September einen Anriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Wolf fehlte ebenfalls seit Mitte September wegen einer Schulterverletzung (Labrumabriss). Zusammen mit Ko Itakura, der nach ausgeheiltem Innenbandanriss im Knie bei der WM dreimal in Japans Startelf stand, gehen die Fohlen mit mehr Qualität und Personaloptionen ins neue Jahr. "Wir sind froh, dass uns die drei Spieler wieder zur Verfügung stehen", freut sich Roland Virkus.

Für den weiteren Saisonverlauf wünscht sich Gladbachs Sportdirektor, dass die Mannschaft ihren fußballerischen Ansatz mit viel Ballbesitz noch klarer umsetzt. "Wir dürfen uns nicht auf die Spielweise des Gegners einlassen, sondern müssen unser Spiel durchziehen. Dazu gehört neben dem Ballbesitz auch eine gute Organisation. Zudem wollen wir auch in den Spielen, in die wir vielleicht als Favorit gehen, kompakter verteidigen", fordert Virkus und schaut voraus: "Nach der Winterpause wird es darum gehen, wieder gut reinzukommen, eine gewisse Stabilität zu finden und von Verletzungen verschont zu bleiben. Dann blicke ich der zweiten Saisonhälfte sehr zuversichtlich entgegen."

Borussia gegen "Legenden des Parks"

Sieben Trainingseinheiten sind angesetzt, bevor am Samstagabend ein besonderes Event auf die Borussia-Fans wartet. Beim Freundschaftsspiel zwischen der aktuellen Mannschaft und den "Legenden des Parks" kommt es zu einem Wiedersehen mit großen und beliebten Spielern, die in den vergangenen 18 Jahren für die Fohlenelf aufgelaufen sind. Bei der von Dieter Hecking gecoachten Legenden-Auswahl werden unter anderem Raffael, Juan Arango, Filip Daems, Oliver Neuville, Roel Brouwers, Igor de Camargo, Mike Hanke, Marcell Jansen, Jeff Strasser, Peer Kluge, Marko Marin, Ivo Ulich, Igor Demo und Vaclav Sverkos am Ball sein.