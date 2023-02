Farke bangt um Einsatz von Schlüsselspieler Stindl

Gegen Leverkusen hatte Daniel Farke freiwillig auf Lars Stindl verzichtet, gegen Augsburg widerwillig, gegen Schalke muss Gladbachs Trainer nun vermutlich wieder ohne seinen Kapitän auskommen.

Beim 2:3 zum Jahresstart gegen Leverkusen hatte Lars Stindl seinen Wert für die Mannschaft eindrucksvoll untermauert: 0:3 stand es bei seiner Einwechslung (56.), 2:3 beim Schlusspfiff. Mit zwei sehenswerten Toren hatte der Kapitän das Ergebnis für die Borussia noch etwas erträglicher gestaltet. Zur Startelf gehörte er seinerzeit nicht - Daniel Farke hatte freiwillig zunächst auf Stindl verzichtet.

Im darauffolgenden Spiel in Augsburg blieb dem Trainer gar nichts anders übrig. Stindl hatte sich gegen Leverkusen in der Nachspielzeit eine Gelbe Karte abgeholt - es war seine fünfte, in Augsburg war er also gesperrt, Gladbach verlor 0:1. Beim ersten Auswärtssieg der Saison am vergangenen Samstag bei der TSG Hoffenheim spielte Stindl dann wieder eine Hauptrolle. Er gehörte zur Anfangsformation (kicker-Note 2) und besorgte in der Schlussphase mit seinem Treffer die Entscheidung zum 3:1 (Endstand 4:1).

Stindls Rücken zwickt - Ersatz Plea?

Gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte Farke nun aber erneut dazu gezwungen sein, auf seinen Schlüsselspieler zu verzichten. Der 34-Jährige klagt über Rückenprobleme, konnte zuletzt zwei Tage nicht mittrainieren. "Wir müssen abwarten", sagt Farke. "Wir haben Hoffnung, dass er zurückkehrt, aber es wird ein enges Rennen. Unsere Physios arbeiten rund um die Uhr, um ihn fit zu bekommen." Alassane Plea könnte Stindl in der Startelf ersetzen.

Sportdirektor Roland Virkus betonte am Donnerstag auf Nachfrage noch einmal, dass der Verein den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Stindl gerne verlängern würde. Stindl müsse jedoch jetzt erst einmal für sich bewerten, wie er seine Zukunft gestalten wolle. "Wir müssen ihm die Zeit geben, die Entscheidung für sich und seine Familie zu treffen", sagte Virkus.

Wir sind weit davon entfernt, irgendjemanden zu unterschätzen. Daniel Farke über Schlusslicht Schalke

Farke betont, Gladbach sei "hochmotiviert, erstmals in dieser Saison zwei Siege in Serie" hinzulegen und die "Topleistung" in Sinsheim nun vor eigenem Publikum zu veredeln. Doch das wird im Flutlichtspiel vor ausverkauften Rängen gegen das Schlusslicht aus dem Ruhrpott kein Selbstläufer: "Schalke ist alles andere als eine Mannschaft, die sich aufgegeben hat. Sie spielt mit Intensität und Mentalität. Wir sind weit davon entfernt, irgendjemanden zu unterschätzen."

Farkes Zeit mit Fährmann

Besonders gut kennt Farke Schalkes neue Nummer 1. Ralf Fährmann, der Alexander Schwolow zum Rückrundenstart im Tor abgelöst hat, gehörte 2019/20 zu Farkes Ensemble bei Norwich City. Fährmann war beim Aufsteiger aber hinter Tim Krul nur Ersatz, Farke beorderte Fährmann in der Premier League lediglich einmal in die Startelf. Dieser Einsatz beim 0:2 gegen Crystal Palace dauerte 22 Minuten, wurde dann wegen einer Verletzung des Torhüters abgebrochen.