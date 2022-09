Fans sollen Schalkes Revierderby-Grünschnäbel einstimmen

Einen Tag vor dem Derby-Abschlusstraining verkündet Schalke: Die Einheit am Freitag ist öffentlich. Ein Grund ist der Wunsch der Fans, ein anderer, dass die Stammelf ausschließlich aus Revierderby-Grünschnäbeln besteht. Die eigenen Fans sollen die Besonderheit des Duells nun zusätzlich vermitteln.

Schalke 04 geht unter Trainer Frank Kramer sehr sparsam um mit öffentlichen Trainingseinheiten, und lange sah es so aus, als würde der Kumpel- und Malocherklub seine Anhänger auch beim Abschlusstraining vor dem Revierderby aussperren wollen. Am Donnerstag verkündete der Verein dann aber doch: Die Einheit am Freitag wird öffentlich sein.

"Wir haben immer betont, dass wir die Fans mitnehmen wollen", sagte Kramer am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Derby, das am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor mehr als 80.000 Zuschauern in Dortmund steigt. Es sei auf Schalke stets der "Wunsch der Fans, teilzuhaben". Der Trainer meint: "Es ist ein sehr guter Zeitpunkt, sich mit ihnen einzustimmen." Mehrere Hundert Zuschauer erwartet der Klub am Freitagnachmittag auf seinem Areal.

Für die Entscheidung, das Abschlusstraining öffentlich durchzuführen, gibt es aber noch einen weiteren Aspekt: Schalkes Mannschaft besteht fast ausschließlich aus Revierderby-Grünschnäbeln. Aus der aktuellen Stammelf weiß kein einziger Spieler aus eigener Erfahrung, was da am Samstag auf die Schalker zukommt. Nur die beiden Ersatztorhüter Ralf Fährmann und Michael Langer haben die Derbyatmosphäre schon erlebt.

Im Tor wird am Samstag Alexander Schwolow stehen. Speziell angesprochen auf die rund 25.000 Zuschauer fassende Südtribüne sagte dieser im kicker-Interview (Donnerstagausgabe), dass einem "die Masse an Menschen den Sauerstoff rauben kann", im selben Atemzug betonte der Schlussmann, dass er "keine Probleme" damit habe, sich "mental darauf einzustellen und mit einer gewissen Gelassenheit an die Sache heranzugehen".

Brunner und Kaminski fallen aus

Ob ihm das wirklich gelingt, ist noch reine Theorie - die eigenen Fans können der Mannschaft beim Abschlusstraining nun einen Vorgeschmack darauf vermitteln, wie emotional aufgeladen das Aufeinandertreffen der beiden mittlerweile sportlich recht ungleichen Revierrivalen am Samstag tatsächlich sein kann.

Personell wird Kramer auf zwei Spieler verzichten müssen. Cedric Brunner fällt wegen muskulärer Probleme aus, Marcin Kaminski wird nach einem operativen Eingriff an der Wade ebenfalls erneut fehlen. Weshalb eine Schnittwunde eine OP nötig machen kann, erläuterte Kramer so: "Es handelte sich um einen eigentlich banalen Unfall im häuslichen Umfeld." Die Wunde sei dann aber "nicht so zugeheilt, wie das alle erwartet haben".

Brunner dürfte auf der rechten Abwehrseite abermals von Henning Matriciani vertreten werden, für Kaminski wird erneut Sepp van den Berg in der Innenverteidigung auflaufen. Ob Kramer diesmal von Anfang an auf eine Doppelspitze setzt (Simon Terodde und Sebastian Polter), wollte er nicht verraten. Er sagte nur so viel: "Wir müssen offensiv unsere Spieler gut vor das Tor bringen."