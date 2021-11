Fandrich-Sperre: Berufungsverhandlung am 18. November

Das DFB-Sportgericht hat Clemens Fandrich von Erzgebirge Aue zu einer Sperre von sieben Monaten verurteilt. Die Berufungsverhandlung vor dem Bundesgericht ist nun terminiert.

Fandrich war am 22. Oktober bei der Partie gegen den FC Ingolstadt (1:0) in der 89. Minute vom Platz gestellt worden, weil Schiedsrichter-Assistent Roman Potemkin ausgesagt hatte, der Spieler hätte ihm auf das rechte Auge gespuckt. Bei der Verhandlung am 4. November hegte das DFB-Sportgericht keinen Zweifel an der Darstellung Potemkins und sperrte daraufhin den 30-jährigen Auer Profi für sieben Monate.

Fandrich bestreitet den Vorwurf aber und hat fristgerecht Berufung eingelegt, als Termin für die Berufungsverhandlung vor dem Bundesgericht wurde laut "dfb.de" im Frankfurter Hermann-Neuberger-Haus der 18. November ab 13 Uhr festgelegt. Dort kommt es zu einer mündlichen Anhörung. Geleitet wird die Sitzung von Oskar Riedmeyer, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DFB-Bundesgerichts.