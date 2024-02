Fan-Protest im Innenraum: FCN kündigt Reaktion an

Während des Zweitliga-Spiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Kaiserslautern kam es unter anderem zu einer Protestaktion von Club-Fans im Stadioninnenraum. Der Verein kündigt schärfere Strafen an.

Fans in Nürnberg haben am Sonntag im Stadioninnenraum protestiert. IMAGO/Zink

Nicht einmal eine Stunde nach dem Abpfiff des traditionsreichen Duells zwischen Nürnberg und Kaiserslautern (1:1) hat sich der gastgebende FCN bereits von einer der Protestaktionen seiner Anhänger gegen den geplanten Einstieg von Investoren bei der DFL distanziert. Grundsätzlich, stellt der Club in einem Statement klar, habe man zwar Verständnis "für Ausprägungen des legitimen Protests und freie Meinungsäußerung" - dass dabei allerdings Stadionbesucher über die Tribünenbegrenzungen in den Stadioninnenraum gelangen, sei nicht hinnehmbar: "Insbesondere weil es sich um den sensibelsten Bereich eines Stadions handelt."

"Protest von vermummten Personen, die von der Nordkurve in die Gegengerade eindringen, wie beim vorletzten Heimspiel des FCN gegen Osnabrück (Samstag, 03.02.2024), sowie der unkontrollierte Zutritt des Innenraums von Personen beim Heimspiel gegen Kaiserslautern (Sonntag, 18.02.2024) sind für den 1. FC Nürnberg beides nicht zu akzeptierende Missachtungen des Hausrechts", stellt der Zweitligist dar. Der Verein werde entsprechend "die bereits nach dem Heimspiel gegen Osnabrück ausgesprochenen Massnahmen und Sanktionen zeitnah weiter verschärfen", heißt es weiter.

Bei der Protestaktion gegen den FCK waren während der ersten Hälfte rund 100 Personen bis zur Werbebande hinter einem der beiden Tore gelangt und hatten dort ein Protestbanner entrollt sowie weitere Spruchbänder hochgehalten. Nachdem ein Spielabbruch angedroht und auch die Polizei aufgezogen war, zogen sich die Personen friedlich in ihren Block zurück. Auf das Spielfeld war keine der Personen gelaufen. Davor und danach gab es von beiden Fanlagern weitere Protestaktionen - so wie in nahezu allen Stadien in den vergangenen Wochen.