Fan-Protest? Bittencourt: "Hat gar keinen Spaß gemacht"

Der Protest der aktiven Fanszene war angekündigt, trotzdem zeigte sich nicht nur Werder-Profi Leonardo Bittencourt irritiert von der Stille beim Auftakt des 15. Bundesliga-Spieltags in Gladbach.

Ein möglicher Zusammenhang lag natürlich nahe zwischen dem Führungstreffer des Auswärtsteams aus Bremen nach bereits sieben Minuten und dem fehlenden Fan-Support im Gladbacher Heimspiel, der, wie angekündigt, zwölf Minuten andauerte. Handelte es sich also um einen frühen Stimmungsvorteil für Werder? "Kann sein", sagte Leonardo Bittencourt, der dennoch lieber darauf verzichtet hätte.

"Das hat gar keinen Spaß gemacht, das hat mich an Corona erinnert", so der Bremer Profi weiter über den Protest: "Ich dachte: 'Fangt doch jetzt mal langsam an!'. Es ist ja echt auch wirklich cool, im Borussia-Park zu spielen - an einem Freitagabend. Und als da gar keine Stimmung war, hat sich das schon komisch angefühlt." Ein Urteil, zu dem etwa auch Mitspieler Mitchell Weiser ("Erst dachte ich, die Fans hier haben sich verändert") gekommen war.

Werner: "Habe mich etwas gewundert"

Zum Auftakt des 15. Bundesliga-Spieltags zwischen der Borussia und Werder hatte sich der angekündigte Protest gegen den geplanten Investorendeal der DFL nicht nur durch die vorläufige Fan-Stille und einige Spruchbänder geäußert - sondern im Anschluss an jene zwölf Minuten auch durch aus der Gladbacher Kurve aufs Spielfeld geworfene Schokoladentaler. Die Aktion zog eine fünfminütige Spielunterbrechung nach sich, bis die Geldmünzen-Imitate wieder vom Rasen entfernt wurden.

Werder-Coach Ole Werner war zwar im Vorfeld über die Protest-Vorhaben informiert, bekannte jedoch: "Ich hatte es zwischenzeitlich wieder vergessen und mich etwas gewundert. Es hat dann viele Sachen für uns Trainer zu Beginn des Spiels vielleicht sogar etwas leichter gemacht", sagte der 35-Jährige, der sich ebenfalls "ein bisschen an die Corona-Zeit erinnert" fühlte, als die Ansagen der Protagonisten im Stadion vergleichsweise leichter zu adressieren waren: "Man erreicht die Spieler dann halt auf dem Platz. Trotzdem war es gut, dass es nach zwölf Minuten wieder ein Bundesligaspiel war - und da gehören sicherlich die Fans dazu."

Bittencourt: "Schöner, wenn die Fans singen"

Komplett ungewöhnlich war der Zustand der Stille für die Spieler wiederum nicht mehr, erklärte Bittencourt: "Dadurch, dass wir das während der Corona-Zeit erlebt haben, kam das jetzt für keinen mehr überraschend, wenn man sich selbst auf dem Platz hört. Aber es ist dann doch schöner, wenn die Fans singen."