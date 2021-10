Falsch positiv? VfB hofft auf Mangalas schnelle Rückkehr

Am Freitag gab der VfB Stuttgart die Corona-Infektion von Orel Mangala bekannt. Wurde er falsch positiv getestet?

Mehr Klarheit am Montag? Orel Mangala könnte früher als erwartet auf den VfB-Trainingsplatz zurückkehren. imago images/Laci Perenyi

Die personellen Nackenschläge, die die Stuttgarter in ihrer zweiten Bundesligasaison wegstecken müssen, sind reichlich an der Zahl. Zu allem Überfluss war am Freitag mit Orel Mangala der sechste Profi innerhalb von zehn Tagen positiv auf Corona getestet worden. Ein Schlag für den VfB, der allerdings Hoffnung hat, dass der Mittelfeldspieler womöglich Opfer eines falschen Testergebnisses geworden ist.

"Er wurde einmal positiv und einmal negativ getestet", erklärt Sven Mislintat. "Es kann also sein, dass er falsch positiv ist." Am Montag soll ein dritter PCR-Test mehr Klarheit bringen. "Wenn dieser negativ ist, schauen wir mal, was die Gespräche mit dem Gesundheitsamt ergeben", sagt der Sportdirektor und hofft, dass der Nationalspieler die häusliche Isolation verlassen und zur Mannschaft stoßen darf.

Das plötzliche Auftauchen der vielen Corona-Fälle im Team will Mislintat nicht dramatisieren. "Wir gehen schon seit dem Ausbruch der Pandemie damit um und gehen heute anders als damals damit um. Ich glaube, auch wenn ich keine Studien dazu kenne, dass man auch unter der normalen Bevölkerung viele positive Fälle finden würde, wenn man in der Anzahl testet, wie wir das tun." Im Privatbereich gelte schließlich: Wo keine Symptome, keine Tests - und dadurch keine positiven Ergebnisse.

"Ein paar" VfB-Profis nicht geimpft

Mit der Impfquote beim VfB ist Mislintat "zufrieden, weil sie absolut repräsentativ" und "über dem Bundesdurchschnitt" sei. Überstrapazieren will der Sportchef das Thema nicht: Gespräche würden immer wieder geführt, alle Argumente seien ausgetauscht und auf dem Tisch. Deswegen wolle er der Mannschaft damit nicht permanent "auf die Nerven gehen", auch wenn es noch "ein paar Spieler" gebe, die sich nicht impfen lassen wollten.

"Irgendwann ist auch gut", findet Mislintat. "Wir haben ein demokratisches Prinzip in unserer Gesellschaft. Es gibt keine Impfpflicht. Wenn die Argumente nicht überzeugend genug sind für den einen oder anderen, dann gilt es das zu akzeptieren."