Falls Plea startet: Wer landet dann auf der Bank?

Alassane Plea sei "ein Thema für Sonntag", sagt Trainer Daniel Farke vor dem Derby gegen den 1. FC Köln. Eine Rückkehr des Franzosen in die Anfangsformation hätte Folgen für das bisherige Stammpersonal.

Ein topfitter Alassane Plea gehört in die Borussen-Elf. Daran besteht wohl kein Zweifel. Und deshalb wird es interessant mit Blick auf Sonntag, ob Farke dem Offensivspieler im Derby nur eine Jokerrolle oder auch schon einen Einsatz von Beginn an zutraut. Schließlich stellt sich bei einem Plea-Comeback die Frage: Welcher Mittelfeldspieler fliegt dafür raus? Einer aus dem Trio Christoph Kramer, Julian Weigl, Manu Koné? Oder gar Kapitän Lars Stindl?

Plea jedenfalls scheint in den Startelf-Überlegungen des Cheftrainers tatsächlich eine ernstzunehmende Rolle zu spielen. Beim 1:5 in Bremen war der 29-Jährige nach ausgeheiltem Muskelfaserriss noch nicht für einen längeren Einsatz infrage gekommen und saß am Ende die kompletten 90 Minuten lang auf der Bank. Den Trainingsrückstand hat Plea seitdem weiter aufgearbeitet. "Er hat wieder eine ganze Woche Teamtraining im Tank und ist für das Spiel am Sonntag ein Thema", erklärte Farke auf der Pressekonferenz am Freitag.

"Opfert" Farke Weigl oder Koné?

Kehrt Plea in die Startelf zurück, könnte Stindl wieder von der ungewohnten halblinken Mittelfeldposition auf die Zehn rücken. Das könnte in der Folge für Kramer, der zuletzt die zentrale Rolle in der offensiven Dreierreihe übernommen hatte, den Bankplatz bedeuten. Will Farke allerdings nicht auf die Dienste des erfahrenen und laufstarken Kramer verzichten, könnte er diesen wieder in die Doppelsechs ziehen - dann aber müsste der VfL-Trainer Weigl oder Koné "opfern". Eine knifflige Entscheidung, denn in den vergangenen Wochen hob Farke mehrfach sowohl den Stellenwert von Kramer als auch die Qualitäten von Weigl und Koné hervor.

Die andere Variante wäre, Plea anstelle von Stindl zu bringen und Kramer auf der Zehn zu belassen. Aber Kramer in der Spielmacherrolle, während der Kapitän und eigentliche Lenker der Borussen-Offensive auf der Bank sitzt? Da erscheint doch eher realistisch, dass Stindl zusammen mit Plea und Jonas Hofmann die Offensivreihe bildet.

Eine Härtefall-Entscheidung muss Farke am Sonntag auf jeden Fall treffen. Auf der anderen Seite hat der Coach mit einem spielfähigen Plea aber auch wieder mehr Variationsmöglichkeiten bei der Besetzung seiner ersten Elf.