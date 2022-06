Fall Lewandowski: Bayern-Bosse lehnen BVB-Modell ab

Wie geht es im Streit zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern weiter? Auf finanzielle Weise will ihn die Klubführung nicht zum Einlenken bewegen.

Will den FC Bayern verlassen: Robert Lewandowski. IMAGO/regios24

Trotz der "Basta"-Aussagen der Bayern-Bosse steht ein Wechsel von Robert Lewandowski (33) noch in diesem Sommer weiter im Raum. Doch dafür müsste schon die Ablösesumme stimmen.

Mittlerweile hat der FC Barcelona ein Angebot über 32 Millionen Euro eingereicht, das den Bayern jedoch nicht reicht. Bekommen sie nicht deutlich mehr, ist nicht auszuschließen, dass sie auf Lewandowskis Kontrakt bis 2023 beharren und sich ihre Haltung verfestigt.

Klar ist: Mit finanziellen Anreizen wollen die FCB-Verantwortlichen den Torjäger nach kicker-Informationen keinesfalls zu einem Einlenken bewegen. Das unterbreitete Angebot bis 2024 werde nicht aufgebessert.

zum Thema Matthäus erwartet Lewandowski-Trennung und empfiehlt Bayern Duo

Genauso wird die denkbare Variante, dass andere Sonderzahlungen erfolgen, in der Führung als unvorstellbar abgelehnt. Als er 2013/14 bei Borussia Dortmund geblieben war, obwohl er nach München hatte gehen wollen, hatte Lewandowski eine Gehaltsangleichung von plus fünf Millionen Euro erhalten, dazu 30.000 Euro pro Scorerpunkt, was ihm bei 20 Toren und elf Assists weitere 930.000 Euro extra eingebracht hatte.

Mehr zur Causa Lewandowski und einen Kommentar zum Thema lesen Sie im aktuellen kicker vom Donnerstag - hier auch als eMagazine.