Fakten zum Derby: Läuft der FC auch Gladbach davon?

Zum 95. Mal stehen sich Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln heute in der Bundesliga gegenüber, die Bilanz spricht für den Effzeh. Der will eine Serie ausbauen, die Fohlen Wiedergutmachung.

"Es wird ein hartes Spiel", glaubt Mark Uth vor dem Kölner Gastspiel im Borussia-Park. "Wir haben in der vergangenen Saison beide Spiele gewonnen. Und das wollen wir natürlich wiederholen", so der FC-Stürmer. Glaubt man der Statistik, stehen die Chancen gar nicht so schlecht.

So gewann Köln die jüngsten drei Vergleiche gegen die Fohlen, eine solche Serie hatte der FC zuletzt von April 1989 bis April 1990 gegen die Borussia. Allerdings gelangen den Kölnern vier Derby-Siege in Folge erst einmal in der Bundesliga-Geschichte: von September 1981 bis Mai 1983 unter Rinus Michels. Und: Der FC punktete beim 3:2 gegen Dortmund schon zum fünften Mal nach einem Rückstand (zwei Siege, drei Remis) - das ist Ligabestwert. Auf der anderen Seite gaben die Kölner noch kein einziges Mal Punkte ab, wenn sie in Führung gingen.

Köln, in der Tabelle mit 13 Zählern derzeit einen Punkt besser als Gladbach auf Rang sieben notiert, ist zudem auswärts in dieser Spielzeit noch ungeschlagen (ein Sieg, drei Remis). Gladbach dagegen hat mit dem jüngsten 1:5 in Bremen einen heftigen Rückschlag zu verdauen. Läuft der VfL auch dem Rhein-Rivalen hinterher? Köln hat in der laufenden Saison im Schnitt 117,4 Kilometer pro Spiel zurückgelegt (nur Union hat mit 118,1 mehr). Gladbach hingegen ist Schlusslicht in diesem Ranking mit nur 109,1 Kilometern pro Spiel. Im Schnitt lief der FC somit 8,3 Kilometer mehr pro Spiel als die Fohlen.

Es geht zwar auch am Sonntag nur um drei Punkte, aber die Emotionalität ist eine andere. Roland Virkus

Was macht den Gladbachern neben dem Ruhm eines Derby-Sieges gegen die Kölner nun zusätzlich Beine? Lars Stindl könnte mit einem Tor oder einem Assist ein Jubiläum feiern, es wäre für den Kapitän Bundesliga-Scorerpunkt Nummer 100 im Gladbacher Trikot. Bislang bringt er es für die Borussen auf 54 Tore und 45 Assists.

Mit Derby-Sieg am HSV vorbei

In der aktuellen Tabelle könnte das Team von Daniel Farke Köln mit einem Dreier überholen, in der ewigen Tabelle steht Gladbach aber vor dem FC - und könnte den nur noch zwei Punkte entfernten Hamburger SV auf Rang fünf überholen. Zudem winkt der 52. Sieg im 95. Duell mit Köln, gegen keinen anderen Verein gab es so viele Erfolge. Und der wäre wichtig. Schließlich "haben wir nach den zwei Derby-Niederlagen im Vorjahr etwas gutzumachen", betonte Gladbachs Manager Roland Virkus. "Es geht zwar auch am Sonntag nur um drei Punkte, aber die Emotionalität ist eine andere."