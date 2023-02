Fährmanns Warnung: "Uns läuft die Zeit davon"

Mit gerade einmal elf Punkten bleibt der FC Schalke Letzter. Die Hoffnung aufgegeben haben die Knappen aber nicht - Ralf Fährmann verrät, worauf diese begründet ist.

"Es ist wichtig, dass man eine Entwicklung sieht", sagte Fährmann nach dem 0:0 in Gladbach bei "Sky" und betonte, dass man genau die in den vergangenen Spielen sehen konnte. Mit Ausnahme des 1:6-Debakels gegen Leipzig habe Königsblau in Frankfurt (0:3), gegen Köln (0:0) und nun auch bei der Borussia gezeigt, dass es in der Bundesliga mithalten könne.

"Das kann uns in den nächsten Spielen Hoffnung geben", erklärte der Torhüter, der aber auch weiß, dass die Ergebnisse weiterhin nicht stimmen. Zwei Punkte, kein Tor - die Ausbeute im neuen Jahr fällt mager aus. "Wir haben uns wieder nicht belohnt", stellte der 34-Jährige fest und warnte: "Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen punkten. Es bringt nichts, wenn wir uns nur Gratulationen abholen."

Ähnlich sah es Trainer Thomas Reis, der zugab, dass "wir natürlich zu wenig Punkte haben. Aber wir haben gezeigt, dass die Mannschaft lebt. Die Art und Weise, wie wir auftreten", sorge dafür, dass "die Hoffnung lebt". Es sei nur eine Frage der Zeit, ehe man sich belohnt. In Gladbach wäre "aufgrund der zweiten Halbzeit mehr möglich gewesen. Wir hatten mehr vom Spiel."

Reis lobte "tolle Ballgewinne", monierte aber im selben Atemzug, dass diese "dann fahrlässig ausgespielt" wurden. So zeigte sich einmal mehr die Ladehemmung der Knappen, die dem 49-Jährigen Kopfzerbrechen bereitet - immerhin stellt S04 mit gerade einmal 14 Toren die mit Abstand schlechteste Offensive der Liga.

Defensive hui, Offensive pfui

Zumindest präsentierte sich die Defensive wie schon beim 0:0 gegen Köln auf der Höhe. Zum zweiten Mal habe die Abwehr "funktioniert", so Reis, "aber natürlich muss man vorne viel klarer werden. Wenn du aufs Tor zu rennst, dann musst du zumindest aufs Tor schießen."

Helfen würde es, "einfach mal ein Tor zu erzielen", wie Reis lapidar sagte, "und das möglichst schon am Freitag". Dann empfangen die Königsblauen den VfL Wolfsburg (LIVE! ab 20.30 Uhr bei kicker).