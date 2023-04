Fährmann, Skarke und Brunner mit "mehrwöchiger Ausfallzeit"

Das passt Schalke 04 im Abstiegskampf überhaupt nicht: Wie der Klub am Sonntag mitteilte, rechnet er bei Fährmann, Skarke und Brunner mit einer "mehrwöchigen Ausfallzeit".

An den Adduktoren verletzt: Keeper Ralf Fährmann. IMAGO/Kirchner-Media

Die zuletzt über mehrere Wochen angespannte Personallage hatte sich bei Schalke 04 vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Freitag rosig gestaltet, Trainer Thomas Reis konnte seinen Kader nahezu nach Herzenslust zusammenstellen. Nach dem 5:2 gegen den neuen Tabellenletzten aus Berlin sieht die personelle Situation plötzlich wieder dramatisch aus.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, rechnet er gleich bei drei Spielern, die gegen Hertha verletzt ausgewechselt werden mussten, mit einer "mehrwöchigen Ausfallzeit". Konkret handelt es sich um Tim Skarke, Cedric Brunner und Torwart Ralf Fährmann, der bis auf Weiteres durch Hinrunden-Stammkeeper Alexander Schwolow ersetzt wird.

Fährmann hatte sich nach etwas mehr als einer halben Stunde ohne gegnerische Einwirkung eine Adduktorenverletzung zugezogen und musste noch vor der Pause geknickt das Feld verlassen. Bei Skarke handelt es sich um eine tiefe Fleischwunde am Knöchel, die der Offensivspieler nahezu mit dem Halbzeitpfiff bei dem (misslungenen) Versuch erlitt, das Berliner Anschlusstor zu verhindern. Skarke war mit Teamkollege Brunner zusammengeprallt, die Wunde wurde noch am Freitagabend genäht. Brunner selbst musste den Platz nach einem späteren Fall auf die Schulter verlassen, an der er sich dabei verletzt hat. Hier stehen weitere Untersuchungen noch aus, erklärte Schalke 04.

Knäbel: "Das macht uns Mut"

"Es ist unheimlich schade, dass sie uns im Endspurt der Saison bis auf Weiteres fehlen werden", sagt Sportvorstand Peter Knäbel. "Wir haben immer wieder betont, dass wir jeden einzelnen Spieler im Kader brauchen werden, um im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen." Knäbel bleibt aber optimistisch: "Wir haben in dieser Saison bereits einige Widerstände überwinden und Rückschläge hinnehmen müssen. Und wir haben es am Freitag gegen Hertha erneut unter Beweis gestellt, dass wir es gemeinsam schaffen können. Das macht uns Mut und gibt uns viel Kraft für die letzten sechs Spieltage."

Neben Fährmann, Skarke und Brunner fallen auch Maya Yoshida und Tom Krauß aus, zumindest Krauß aber nur für das nächste Spiel beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der Mittelfeldspieler hat gegen Hertha seine fünfte gelbe Karte der Saison gesehen. Yoshida hatte bereits die Partie gegen Berlin wegen eines Muskelfaserrisses verpasst, der Innenverteidiger hofft auf eine Rückkehr im nächsten Heimspiel am 29. April gegen Werder Bremen.