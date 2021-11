Exklusiv: Zwei aus dem Bayern-Quintett bereits geimpft

Es kommt Bewegung in die Impf-Debatte beim FC Bayern! Nach kicker-Informationen haben sich mit Serge Gnabry und Jamal Musiala mittlerweile zwei der fünf zuletzt noch ungeimpften Profis impfen lassen.

Damit bleiben Joshua Kimmich, Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance, wobei nach Informationen der "Bild" Kimmich und Cuisance ernsthaft eine Impfung in Erwägung ziehen. Lesen Sie hier die Hintergründe, warum Musiala sich jetzt dazu entschlossen hat.

Nach kicker-Informationen hat sich Musiala zunächst an der offiziellen Empfehlung der Ständigen Impfkomission (STIKO) orientiert, die bis zum August bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren eine Impfung für nicht nötig erachtet hatte, weil die Gefahr von schweren COVID-Verläufen als gering erachtet wurde. Zur Erinnerung: Musiala wurde am 26. Februar volljährig. Auch wäre er noch im Frühjahr und Sommer gemäß der Reihenfolge der Dringlichkeit bei den Letzten gewesen.

Ängste und Unsicherheit unter den Spielern

Bei einigen Spielern sollen auch Ängste und Unsicherheit zum Zögern beigetragen haben. Grund dafür seien neben Impfdurchbrüchen vor allem Herzprobleme. So droht Sergio Aguero das Karriereende (FC Barcelona). Auch der Fall des bei der EM zusammengebrochenen Christian Eriksen mag eine Rolle gespielt haben. Jedem Spitzensportler, so heißt es aus Musialas Umfeld, sei bewusst, dass der eigene Körper sein Kapital ist. Es geht um Ziele und Träume und einen gesunden Körper, den es für Spitzenleistungen auf Weltklasseniveau braucht. Jedes Prozent mehr an Leistungsfähigkeit kann ein entscheidender Faktor sein. Gerade für ganz junge Spieler gehe es um die Abwägung: Infektion und im schlimmsten Fall Long Covid - was bei sehr jungen Menschen äußerst selten vorkommt - gegenüber den Gefahren von möglichen Impfnebenwirkungen und daraus resultierenden Problemen.

Musiala holte mehrere ärztliche Meinungen ein

Musiala hat sich nach diesem Abwägungsprozess zur Impfung entschlossen. Dafür holte er mehrere ärztliche Meinungen ein, unter anderem von Nationalmannschaftsarzt Prof. Dr. Tim Meyer und von Bayerns Mannschaftsarzt Prof. Dr. Roland Schmidt. Dazu kamen weitere Ärzte und Experten für Immunologie und Funktionelle Medizin, die Spitzensportler sowie Patienten mit Long Covid und Impfschäden betreuen.

Als die STIKO im Spätsommer 2021 ihre Impfempfehlung auf die Altersgruppe der zwölf- bis 17-Jährigen erweiterte, dachte auch der 18-Jährige Musiala an eine Impfung. Doch nun gab es ein zeitliches Problem, die Saison lief zu diesem Zeitpunkt bereits. Eine Impfung während des Spielbetriebs wäre mit einer Pause verbunden gewesen. Dazu gab es von Meyer und Arzt-Kollegen kürzlich ein gemeinsames Empfehlungsschreiben von DFL und DFB an die noch unschlüssigen oder nicht vollständig geimpften Bundesligaspieler. Der Inhalt: Sie mögen ihre individuelle Impfentscheidung bitte in der Winterpause überdenken. Dies kam einer klaren Empfehlung gleich, es in diesem Zeitraum zu tun. Von einer Impfung in Hochleistungsphasen vor der Winterpause rieten Meyer und Kollegen in dem Schreiben klar ab. Für Spieler wie Musiala und Gnabry ein Problem, aber kein exklusives des FC Bayern, wie das Beispiel Karim Adeyemi (FC Salzburg) zeigt.

Ziehen Kimmich und Cuisance und auch Choupo-Moting jetzt nach?

Musiala erhielt die erste Impfung von einem der Mannschaftsärzte des FC Bayern, auch bei Gnabry soll es so sein. Die große Frage: Ziehen Kimmich und Cuisance und auch Choupo-Moting nach? Der Druck auf dieses Trio dürfte eher zunehmen, zudem droht ihnen eine Art Dauerquarantänenschleife -und zwar jedes Mal, wenn sie als Ungeimpfte Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Gnabry und Musiala müssen sich diese Sorgen bald nicht mehr machen: Der Unterschied: Während Gnabry wegen einer früheren COVID-Infektion eine Spritze genügte und er nach Ablauf von zwei Wochen als voll geimpft gilt, braucht Musiala eine zweite Impfung, vermutlich in der Winterpause. Damit wäre der 18-Jährige zum Rückrundenstart voll geimpft.