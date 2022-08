Ex-Spieler Nouri ist ein Trainer-Kandidat beim VfL Osnabrück

Weil Tim Danneberg die nötige Lizenz fehlt, muss beim VfL Osnabrück schnell ein neuer Trainer her. Gespräche mit Kandidaten, darunter auch Alexander Nouri, hat es gegeben.

Hinter der Mannschaft des VfL Osnabrück liegen turbulente Tage. Trainer Daniel Scherning verabschiedete sich nach Bielefeld, am Donnerstag absolvierte der 38-Jährige seine erste Einheit in der Nachbarstadt. "Es war so eng, dass ich mich nicht von den Spielern verabschieden konnte. Aber das werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall nachholen", sagte Scherning.

In Wiesbaden am Samstag wurde der VfL von Tim Danneberg (36) gecoacht, der zusammen mit Danilo da Souza das Co-Trainer-Gespann von Scherning war. Nach zwei 0:1-Niederlagen gegen Ingolstadt und in Bayreuth meldete sich Osnabrück mit einem - allerdings glücklichen - 1:1 in Wiesbaden zurück.

Möglicherweise wird Danneberg auch am Samstag gegen Saarbrücken verantwortlich sein. Länger darf ein Drittligist keinen Trainer ohne Fußballlehrerlizenz als Chefcoach aufbieten; Ex-Profi Danneberg ist gerade mitten im A-Lizenz-Lehrgang.

So steht Sportdirektor Amir Shapourzadeh unter Zeitdruck. Gespräche mit Kandidaten, darunter auch der ehemalige VfL-Profi Alexander Nouri (zuletzt Kavala/Griechenland, davor Hertha BSC, Werder Bremen und FC Ingolstadt), hat es gegeben. Im Umfeld fällt immer wieder der Name Guerino Capretti (zuletzt Dynamo Dresden), der im benachbarten Verl so mutig und offensiv agieren ließ, wie es sich die VfL-Verantwortlichen wünschen. Angeblich stehen auch Mark Zimmermann (1. FC Köln II) und Jan Zimmermann (früher Havelse, zuletzt Hannover 96) auf der Liste potenzieller VfL-Trainer.

Spätestens beim Auswärtsspiel in Oldenburg am 3. September muss der neue Cheftrainer dann auf der Bank sitzen.