Ex-Profi Özbek übernimmt in Bövinghausen

Der TuS Bövinghausen hat einen Tag nach dem Rücktritt von Christian Knappmann einen Nachfolger vorgestellt. Baris Özbek, ehemaliger Spieler des TuS, übernimmt nun das Traineramt beim westfälischen Oberligisten.

Für Baris Özbek ist der TuS Bövinghausen die erste Stelle als Cheftrainer. Zuvor spielte er bereits drei Monate für die Westfalen, bis er dort im Oktober 2021 seine aktive Karriere beendete. Der 37-Jährige übernimmt nun das Amt vom zurückgetretenen Christian Knappmann.

Der ehemalige Juniorennationalspieler Deutschlands kommt in seiner Vita auf 104 Einsätze in der türkischen Süper Lig für Galatasaray, Trapzonspor und Kayserispor. Zudem lief er 74-mal in der 2. Bundesliga für Union Berlin, Rot-Weiß Essen und den MSV Duisburg auf.

"Tolle Chance als Cheftrainer"

Vereins-Vorsitzender Ajan Dzaferoski äußerte sich gegenüber RevierSport über den neuen Trainer: "Er war bei uns als Spieler bis zuletzt gemeldet und ist dem Verein immer treu geblieben. Baris ist im Besitz der A-Lizenz und erhält von uns hier in der Oberliga eine tolle Chance als Cheftrainer. Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Baris hat so viel Erfahrung im Fußball und weiß genau wie eine Mannschaft tickt, was in den Köpfen der Spieler vorgeht. So einen Mann brauchen wir jetzt".

Der bisher spielende Co-Trainer Marcus Piossek wird nur noch als Spieler fungieren, während Dzaferoski den neuen Übungsleiter als Assistent unterstützen wird.

Der Aufstiegsfavorit steht in der Tabelle aktuell nur auf Rang sieben und weist derzeit neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Sportfreunde Lotte auf. Den Tiefpunkt setzte es dabei am vergangenen Wochenende bei der 0:6-Klatsche gegen Türkspor Dortmund.