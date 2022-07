Ex-Profi Marcel Ndjeng bekommt eine neue Aufgabe beim Bonner SC

Mit Lukas Sinkiewicz hat der Bonner SC Mitte Juni einen prominenten Cheftrainer verpflichtet, der aber auf einen annähernd klangvollen Namen in seinem Trainerteam verzichten muss. Marcel Ndjeng übernimmt die Bundesliga-U-19 des BSC.

Es hätte ein Trainerduo der Superlative werden können beim Bonner SC, zumindest was die Erfahrung in der aktiven Karriere anbelangt: Lukas Sinkiewicz, als Spieler auch auf internationalem Parkett unterwegs, als neuer Cheftrainer und Marcel Ndjeng als sein Co-Trainer, der 73-mal im deutschen Oberhaus gegen die Kugel trat, für namhafte Klubs wie Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld, den Hamburger SV und den FC Augsburg.

Doch wie die Bonner am Freitag verkündeten, wird sich Ndjeng einer neuen, sicherlich nicht minder reizvollen Aufgabe innerhalb des Klubs widmen. Der 40-Jährige wird in seiner Geburtsstadt neuer Trainer der U 19, die in der Bundesliga spielt.

Die beiden Sportlichen Leiter im Nachwuchsbereich des BSC, Deniz Bakir und Oliver C. Daniels, verraten auf der Facebook-Seite des Regionalliga-Absteigers, was der Verein an Ndjeng schätzt und was er mit ihm vorhat: "Marcel bringt wichtige Erfahrungen aus dem Spitzensport mit. Es hat selbst in einem Nachwuchsleistungszentrum in den höchsten deutschen Juniorenspielklassen und als erwachsener Fußballprofi bis in die Bundesliga hinein gespielt. Marcel geht seinen Weg als Fußballtrainer durch die notwenigen Trainerlizenzausbildungen und hat zuletzt als Co-Trainer der ersten Mannschaft des Bonner SC in der Regionalliga West praktische Erfahrungen gesammelt, die gerade für den Leistungs- und Übergangsbereich von besonderer Bedeutung sind."