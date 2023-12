Profi-Aufstieg oder Amateur-Absturz: Diese Klubs schweiften zwischen den Fußball-Lagern

SV Waldhof Mannheim

Gleich zweimal erhielt Ex-Bundesligist SV Waldhof Mannheim keine Lizenz für die Regionalliga - letztmals in der Saison 2010/11. Jedoch schafften die Blau-Schwarzen noch in derselben Saison die Rückkehr aus der Ober- in die Regionalliga. In den Jahren danach etablierte sich Waldhof in der 4. Liga und klopfte immer wieder am Drittliga-Tor an, scheiterte aber dreimal in Serie in der Relegation. 2019 sollte der Aufstieg schließlich gelingen. Seitdem standen drei Mittelfeldplätze in der 3. Liga zu Buche. imago images / masterpress