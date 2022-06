Ziel Wiederaufstieg: Ex-Profi Lukas Sinkiewicz übernimmt den Bonner SC

Die Rheinlöwen des Bonner SC haben einen neuen Cheftrainer: Lukas Sinkiewicz (36), früherer Erstligaspieler und zuletzt "Co" der U 23 von Fortuna Düsseldorf, soll den Verein zurück in die Regionalliga führen.

Der Bonner SC geht nach dem Regionalliga-Abstieg mit einem bekannten Gesicht die Aufgabe Mittelrheinliga an: Lukas Sinkiewicz absolvierte in seiner Karriere knapp 200 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga und kam unter Jürgen Klinsmann auf drei Länderspiele für Deutschland. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2015 erlangte der heute 36-Jährige seine A-Lizenz und war kurzzeitig als Assistenz-Trainer der U 21 des 1. FC Köln tätig. Im Sommer 2018 wurde er "Co" bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf. Nach nun vier Jahren bei den Fortunen übernimmt er beim Bonner SC seine erste Stelle als Chefcoach.

"Ich freue mich sehr, mit dem Bonner SC einen Club gefunden zu haben, bei dem ich meine Vorstellungen als Cheftrainer umsetzen darf. Unser gemeinsames Ziel kann nur der Wiederaufstieg in die Regionalliga sein. Dafür werden wir gemeinsam alles geben. Wir haben eine Vorbereitungszeit von sechs Wochen, die wir nutzen werden, um optimal in die Saison zu gehen", wird Lukas Sinkiewicz in der Pressemeldung des Vereins zitiert.

"Nach mehreren Gesprächen konnte mich Lukas davon überzeugen, dass wir gemeinsam etwas entwickeln und aufbauen möchten. Er "brennt", und wir werden alles investieren, um in der kommenden Saison den Wiederaufstieg zu realisieren. Wir müssen eine neue Mannschaft formen und werden bis zum Saisonstart eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen", so Sportdirektor Daniel Zillken.