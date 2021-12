Ex-Profi Marc Stein: Die Stuttgarter Kickers haben einen neuen Sportchef

Die Stuttgarter Kickers haben einen Nachfolger für Lutz Siebrecht gefunden: Der Europacup-erfahrene Marc Stein wird zukünftig die Geschicke beim ambitionierten Oberligisten maßgeblich lenken.

Ende Oktober wurde bekannt, dass der damalige Sportchef Lutz Siebrecht dem Lockruf von Markus Gisdol und Lokomotive Moskau erliegen würde. Die Stuttgarter Kickers wollten sich diesem Karriereschritt nicht in den Weg stellen, standen aber plötzlich ohne einen elementaren Baustein in der sportlichen Leitung da.

Jetzt ist die Lücke gefüllt. Wie die Kickers am Samstag mitteilten, wird Marc Stein neuer Sportchef. Der 36-Jährige zwar zwischen 2013 und 2016 schon als Spieler in Degerloch aktiv, kommt für Hertha BSC auch auf 13 Spiele in der Europa League (inklusive Qualifikation). Insgesamt kam der gebürtige Potsdamer auf 71 Bundes- und 54 Zweitligaeinsätze und spielte dazu auch 188-mal in der 3. Liga.

Ein Experte der Verhandlungsführung

Wertvolle Erfahrungen, doch jetzt muss sich Stein abseits des Rasens beweisen. Die Voraussetzungen sind gegeben, denn nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann studierte er Betriebswirtschaftslehre (Spezialisierung auf Personalentwicklung). Aktuell lehrt er als Dozent in einem Master-Studiengang das Thema "Strategische Verhandlungsführung". Somit sagt Kickers-Präsident Rainer Lorz: "Aufgrund seines fachlich und menschlich überzeugenden Auftritt in allen Gesprächen sind wir überzeugt, dass er alle Anforderungen erfüllt und wir auch langfristig eine wertvolle Lösung gefunden haben."

In die gleiche Kerbe schlägt Stein: "Ich freue mich, dass ich mein Wissen, mein Netzwerk und meine Erfahrung, dass ich mir in meinen 17 Jahren als Fußballspieler angeeignet habe, jetzt bei den Kickers einbringen kann." Der neue Sportchef, der offiziell zum 1. Januar 2022 starten wird, verspricht: "Wie schon als Spieler werde ich alles dafür tun, damit wir bei den Kickers gemeinsam Erfolg haben werden."