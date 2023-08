Ex-Hoffenheimer Kovacevic soll Wiesbadens Offensive beleben

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich mit Franko Kovacevic verstärkt. Der neue Stürmer erhält bei dem Zweitliga-Aufsteiger die Rückennummer 14.

Kovacevic kommt vom slowenischen Verein NK Domzale, ist im deutschen Fußball aber auch aus seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim bekannt. Zwischen 2019 und 2022 stand er bei den Kraichgauern unter Vertrag, der Durchbruch blieb ihm aber verwehrt. Nun startet er seinen zweiten Anlauf in Deutschland.

"Ich bin sehr glücklich, hier beim SVWW zu sein und den nächsten Schritt machen zu können", sagte der 23-Jährige. "In den Gesprächen mit Markus Kauczinski und Paul Fernie bin ich schnell zu der Überzeugung gekommen, dass der SVWW perfekt zu mir passt." Bei seiner Entscheidungsfindung spielten aber auch einige Landsleute eine Rolle: "Ich habe zudem mit Ivan Prtajin und Jakov Medic viel über den Verein und die Liga gesprochen."

Fernie, der Sportliche Leiter beim SV Wehen Wiesbaden, beschreibt Kovacevic als einen "temporeichen und dynamischen Stürmer", dessen Spiel "sehr vertikal ist", der aber auch "immer wieder den Weg in die Tiefe" sucht. Dadurch bringt sich Kovacevic immer wieder in "aussichtsreiche Abschlusspositionen", so Fernie. "Zusammen mit seiner insgesamt mutigen Spielweise wird er unserem Team sehr gut zu Gesicht stehen."

Wehen Wiesbaden startete mit einem 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg in die Saison 2023/24. Am 2. Spieltag gastieren die Hessen am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Hertha BSC.