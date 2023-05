Ex-BTSV-Spieler Kessel wird Sportdirektor bei der Eintracht

Noch ist die Liga-Zugehörigkeit nicht gesichert, Eintracht Braunschweig stellt aber unabhängig davon die sportlichen Weichen: Ex-Profi Benjamin Kessel wird neuer Sportdirektor beim Zweitligisten.

"Wir haben diese Entscheidung getroffen, um uns auf der operativen Ebene Sport weiter zu optimieren", meinte Sportgeschäftsführer Peter Vollmann, nachdem der ehemalige Löwen-Spieler Benjamin Kessel einen Vertrag bis 31. Dezember 2024 als neuer Sportdirektor bei der Eintracht unterschrieben hat.

Kessel wird neben Vollmann und Sportkoordinator Dennis Kruppke "zukünftig den sportlichen Bereich bei den Blau-Gelben mitgestalten", wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Der 35-Jährige, der in seiner aktiven Zeit 20-mal in der Bundesliga, 71-mal in der 2. Liga, 76-mal in der 3. Liga und fünfmal im DFB-Pokal für Braunschweig aufgelaufen war, bedankte sich "für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, meine neue Aufgabe mit Leidenschaft und großer Motivation anzugehen. Wir haben uns in den vergangenen Monaten auf den gemeinsamen Weg gemacht, nachhaltig erfolgreiche Strukturen für Eintracht Braunschweig zu schaffen, und ich stelle mich gerne dem Anspruch, diesen Weg in verantwortlicher Position mitzugestalten."

"Erfahrungen sammeln" an der Seite von Vollmann

Kessel, der im Sommer 2022 sein Bachelorstudium "Sportbusiness Management" abgeschlossen hat, war nach dem Ende seiner Karriere im Sommer 2021 im administrativen Bereich des Nachwuchsleistungszentrums im Einsatz und zudem als Co-Trainer der U 19 im Einsatz. "Er wird an der Seite von Peter Vollmann in den nächsten eineinhalb Jahren wichtige Erfahrungen sammeln und in alle relevanten Themen eingearbeitet", erklärte Eintrachts Aufsichtsratsvorsitzender Jens-Uwe Freitag. "Es ist wichtig, dass wir uns bereits jetzt strategisch für die Zukunft aufstellen."