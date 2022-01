Ex-Bremer Wiedwald wird in Sandhausen Rehnen ersetzen

Nach der schweren Verletzung von Torhüter Nikolai Rehnen, der sich einer Meniskus-OP unterziehen musste, verstärkt sich der SV Sandhausen mit dem zuletzt vereinslosen Schlussmann Felix Wiedwald (31).

Sandhausen hat wie angekündigt auf den Ausfall von Torhüter Rehnen reagiert. Der Ex-Frankfurter und -Bremer Keeper Wiedwald hat am Hardtwald einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben.

"Nach der Verletzung von Nikolai Rehnen war es uns wichtig, einen Torhüter aus dem deutschsprachigen Raum zu verpflichten, der Erfahrungen in der 2. Bundesliga und im Abstiegskampf mitbringt", wird Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SVS, auf der Vereinswebsite zitiert.

Wiedwald: "Ich habe schon einige Abstiegskämpfe miterlebt"

"Ich freue mich hier zu sein und will mithelfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Ich habe schon einige Abstiegskämpfe miterlebt und will mich mit meiner Erfahrung einbringen", so Wiedwald, der 73 Bundesligaspiele für Frankfurt und Bremen absolvierte. Zudem stehen 62 Zweitligapartien für Duisburg in seiner Vita.

Wiedwalds letzte Station war der FC Emmen in der niederländischen Eredivisie, seit Sommer 2021 war der Keeper vereinslos.